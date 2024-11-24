24 листопада — яке церковне свято, що не слід робити, щоб уникнути фінансових проблем

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 24 листопада, в православному календарі день пам’яті святої великомучениці Катерини. Катерина народилася приблизно у III столітті в Олександрії, Єгипет. Вона походила з багатої і знатної родини, отримала блискучу освіту, знала кілька мов, була обізнана в філософії, риториці, медицині та інших науках. Її краса і розум зробили її відомою в місті.

У юному віці Катерина прийняла християнство. Легенда говорить, що вона мала видіння, в якому Христос явився їй і обручив її духовно, дарувавши перстень — символ її відданості. У часи гонінь на християн за імператора Максиміна II (305–313) Катерина відкрито виступила проти імператора, закликаючи його залишити язичництво і визнати істинного Бога. Вона мудро і рішуче дискутувала з язичницькими філософами, багатьох із яких навернула до християнства. За свою сміливість і непохитну віру Катерина зазнала жорстоких тортур. Її катували колесом зі шипами, але, за переказами, колесо зламалося від дотику ангела. Зрештою, імператор наказав відтяти їй голову.

Церковне свято 24 листопада — день пам'яті святого великомученика Меркурія

Меркурій народився в III столітті в Каппадокії (на території сучасної Туреччини) у сім’ї скіфського походження. Його ім’я при народженні було Філопатор. Сім’я була язичницькою, але пізніше прийняла християнство. Меркурій відзначався як талановитий і хоробрий воїн у римській армії. Він служив за правління імператора Деція (249–251), який відомий жорстокими переслідуваннями християн. Завдяки своїй відвазі Меркурій отримав високий військовий чин і став улюбленцем імператора.

Під час однієї з військових кампаній Меркурію, за переказами, явився ангел і вручив меч, обіцяючи йому перемогу. Цей епізод став для нього початком духовного прозріння. Перемігши ворога, Меркурій зрозумів, що справжньою силою є віра в Бога, і відкрито визнав себе християнином. Коли імператор дізнався про християнську віру Меркурія, він спробував переконати його зректися Христа, обіцяючи нагороди й багатства. Меркурій залишився непохитним. За це його піддали жорстоким тортурам, а потім стратили, відтявши голову.

Прикмети 24 листопада

Народні прикмети 24 листопада / Фото: Unsplash

Зірки здаються маленькими — до сильного снігопаду.

Туман, відлига — не буде холодів ще 10 днів.

Сніг падає на суху землю — наступного року буде поганий урожай.

Що сьогодні не можна робити

Продовжується Різдвяний піст, тому слід відмовитися від продуктів тваринного походження. Не варто займатися рукоділлям, важкою фізичною працею, тому що це призведе до фінансових проблем.

Що можна робити сьогодні

Вранці слід піти до храму, помолитися святій Катерині. Сімейні пари просять у заступниці щастя, а молоді дівчата — хорошого чоловіка.

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