Навіщо потрібно додавати чашку чаю під час смаження курки

Куряче м'ясо недороге та дуже корисне. Багато хто віддає перевагу смаженій птиці. Існують певні компоненти, які допомагають значно покращити смак такої страви. Як смажити курку - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Наприклад, кулінари рекомендують додавати під час смаження курячого м'яса чай. Завдяки цьому напою страва набуде зовсім нового відтінку смаку - більш цікавого та вишуканого. Також чай допоможе створити апетитну скоринку під час смаження.

Краще вибирати традиційний чорний чай - він чудово поєднується з куркою. А для розкриття яскравого смаку можна також додати шматочок лимону.

Як смажити курку з чаєм: основні моменти

Для смаження на сковороді найкраще підходить м'якоть стегна курки. Саме ця частина, позбавлена жиру і шкірки, вийде дійсно смачною та корисною.

Спочатку на скороді тушкується дрібно порізана цибуля до м'якості. Тільки після цього додається м'ясо курки і готується до стійкої скоринки.

Потім курку краще перемістити у зручну каструлю, додати спеції та тушковану цибулю. Не забудьте про шматочок лимону. Наприкінці всі ці інгредієнти залийте чашкою чорного чаю.

Поставте каструлю на повільний вогонь, накрийте кришкою і готуйте ще півгодини.