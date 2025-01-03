Чем грозят РФ украинские операции в Черном море: в ISW объяснили

Оккупанты могут потерять контроль над Крымом, если Украина будет контролировать Черное море.

Ужесточение украинских атак в Черном море будет угрожать российскому контролю над временно оккупированным Крымом.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на то, что украинский морской дрон Magura V5 с помощью ракет уничтожил 31 декабря в Черном море два российских вертолета Ми-8 и повредил один.

По словам спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, потеря высококвалифицированных вертолетных экипажей является существенной для РФ. Удары по оккупированному Крыму лишили российские войска стабильной логистики в регионе, в том числе нанесли ущерб железной дороге на мосту через Керченский пролив и паромам, которые транспортировали железнодорожные вагоны и цистерны с горючим.

Российские военные суда пытаются укрываться от украинских морских ударов в бухтах и портах. Россия сможет отражать удары украинских морских дронов, оснащенных ракетами, только с помощью реактивных и истребительных самолетов.

По мнению аналитиков ISW, усиление наступательных возможностей Украины в Черном море, вероятно, будет угрожать российскому контролю над Крымом.

Напомним, в разведке Великобритании заявили, что начиная с 24 февраля 2022 года, украинские Вооруженные силы уничтожили или повредили более 25% основных российских военных кораблей, действовавших в Черном море.

По данным ВМС Украины, с начала полномасштабной войны Черноморский флот России потерял около трети своих кораблей из-за поражения российских судов во время украинских ударов.

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