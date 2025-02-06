Украина готовит иски против России: в чем причина

Подача исков призвана добиться от страны-агрессора компенсации за загрязнение акватории Черного моря.
Международная морская организация обвинила Россию в халатности из-за аварии с танкерами у Керченского пролива, что повлекло за собой значительное загрязнение Черного моря.
Об этом сообщил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Единого марафона.
По его словам, Украина вместе с международными специалистами готовит судебные тяжбы против РФ. В настоящее время продолжается юридическая оценка причиненного ущерба.
"Все это сложный и долгий процесс, в котором задействованы будут сотни людей, пожалуй, но тем не менее все начинается с того, что дается оценка", — говорит Дмитрий Плетенчук.
Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива у побережья аннексированного Крыма затонули два российских грузовых судна "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые везли топливо для российского флота.
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