Украина готовит иски против России: в чем причина

Международная морская организация обвинила Россию в халатности из-за аварии с танкерами у Керченского пролива, что повлекло за собой значительное загрязнение Черного моря.

Об этом сообщил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Единого марафона.

По его словам, Украина вместе с международными специалистами готовит судебные тяжбы против РФ. В настоящее время продолжается юридическая оценка причиненного ущерба.

"Все это сложный и долгий процесс, в котором задействованы будут сотни людей, пожалуй, но тем не менее все начинается с того, что дается оценка", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива у побережья аннексированного Крыма затонули два российских грузовых судна "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые везли топливо для российского флота.

Читайте также: