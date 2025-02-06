В ряде областей раздается воздушная тревога: какая угроза

Следует находиться в безопасных местах.
В ряде областей раздается воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 15:55 "покраснели" следующие области:
- Черкасская
- Винницкая
- Кировоградская
- Николаевская
- Одесская
- Херсонская
- Сумская
- Харьковская
"Угроза применения баллистического вооружения с южного направления!" — констатировали в ПС ВСУ.
Напомним, в четверг, 6 февраля, в 10.31 Украину охватила масштабная воздушная тревога.
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