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В ряде областей раздается воздушная тревога: какая угроза

В ряде областей раздается воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога 6 февраля

Следует находиться в безопасных местах.

В ряде областей раздается воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 15:55 "покраснели" следующие области:

  • Черкасская
  • Винницкая
  • Кировоградская
  • Николаевская
  • Одесская
  • Херсонская
  • Сумская
  • Харьковская

"Угроза применения баллистического вооружения с южного направления!" — констатировали в ПС ВСУ.

Напомним, в четверг, 6 февраля, в 10.31 Украину охватила масштабная воздушная тревога.

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