Промоутер Усика рассказал, будет ли украинец биться с африканцем, который пригрозил "вырубить" его

Александр Красюк заявил, что поединок с Мартином Баколе не входит в планы его клиента.

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, отреагировал на желание конголезского боксера Мартина Баколе провести бой с его клиентом.

Ранее 31-летний африканец сделал несколько громких заявлений, в том числе пригрозил "вырубить" Усика. По словам Баколе, он нокаутирует украинца в шестом раунде, если такой поединок состоится.

Впрочем, промоутер украинского боксера рассказал, что Усик не рассматривает вариант побиться с Баколе, поскольку тот не владеет чемпионским титулом.

"Думаю, что Александр не подерется с Баколе по одной простой причине: на данный момент у Мартина нет титула. Когда Усик вернется в бокс, он должен провести экстраординарный бой, которым, вероятно, снова станет поединок за титул абсолютного чемпиона", – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

В то же время сам Баколе в очередной раз выразил уверенность в том, что легко нокаутирует Усика.

"Я бы с удовольствием бился с Александром Усиком за объединение титулов. Это был бы отличный поединок, потому что я бы нокаутировал его легко и спокойно. Никто не сможет устоять передо мной и не упасть", – сказал Баколе в комментарии DAZN.

На профессиональном ринге Баколе провел 22 поединка, в которых одержал 21 победу (16 – нокаутом). Единственное поражение он потерпел в октябре 2018 года от американца Майкла Хантера, которого Усик победил еще в 2017 году, когда выступал в крузервейте.

Смотрите также: "Он ноунейм": в Сети приобрело популярность видео, как Фьюри четыре года назад не верил в Усика

Также читайте Легендарный Леннокс Льюис ответил, кто бы победил в его бою с Усиком

Напомним, в ночь на 22 декабря 2024 года Усик в бою-реванше победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

После победы Усика над Фьюри в реванше Дюбуа поднялся на ринг и вызвал украинца на поединок. Александр согласился и попросил организовать ему бой с Даниэлем, которого раньше уже нокаутировал в августе 2023 года.

По словам менеджера украинского чемпиона Эгиса Климаса, свой следующий бой Усик проведет ориентировочно в конце июля или в августе 2025 года. Пока Александр отдыхает, ожидая результата титульного поединка между Дюбуа и новозеландцем Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Читайте также:

Исторический шанс: чемпион мира выразил готовность защищать титул против Усика в Украине

"Вы сумасшедшие": экс-чемпион мира поставил под сомнение величие Усика после реванша с Фьюри

Экс-тренер Усика отреагировал на его победу в реванше с Фьюри и посоветовал украинцу завершить карьеру