ВЛК для обмежено придатних: кого штрафуватимуть і на скільки

Несвоєчасне проходження ВЛК стане адміністративним порушенням. Однак, натомість у владі продовжують терміни проходження ВЛК для обмежено придатних. Ба більше, співробітників ТЦК та ВЛК також планують карати за порушення правил мобілізації.

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У Міноборони розповіли нові подробиці про ВЛК для обмежено придатних. Зокрема, термін проходження ВЛК для обмежено придатних продовжують обговорювати у Верховній Раді, і наразі законопроєкт перебуває на фінальній стадії розгляду. Про це розповів речник голови Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

За його словами, термін проходження ВЛК для обмежено придатних відтермінують до 5 червня. Наразі повторну ВЛК пройшли 27% осіб, які мали пройти її до 5 лютого. Несвоєчасне виконання норми буде кваліфіковане як адміністративне порушення. Лазуткін також зазначив, що згідно з новим законопроєктом, повістка на ВЛК для обмежено придатних не передбачається. Він розповів, що люди повинні самостійно з'явитися до ТЦК та СП для отримання направлення на ВЛК або зробити це через цифровий застосунок "Резерв+". Повторну ВЛК мають пройти заброньовані обмежено придатні.

Е-направлення на ВЛК

Додамо, що в Україні запровадили нову систему електронних направлень на військово-лікарську комісію. Тепер громадяни, які підлягають військовому обліку, зможуть отримати направлення без черг у територіальних центрах комплектування. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. В четвер, 30 січня, в Офісі президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами. Дедлайн повторного медогляду запропонували перенести на 5 червня.

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"Брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич. Проговорили необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін, за якими: 1) повторне проходження ВЛК не обовʼязково для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю; 2) дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня. Відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді сьогодні під номером 12457. Обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК. Також домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю".

Покарання для співробітників ТЦК і ВЛК

Наразі спостерігається дисбаланс. Громадяни несуть відповідальність за порушення правил військового обліку, натомість співробітники ТЦК та ВЛК фактично позбавлені відповідальності за зловживання у цій сфері. Однак, Верховна Рада працює над законопроєктом, який передбачатиме відповідальність для співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК) за спроби мобілізації осіб, які мають бронювання або не підлягають мобілізації. Аналогічна відповідальність стосуватиметься і працівників військово-лікарських комісій (ВЛК) за визначення хворих людей як здорових. Про це пов ідомив народний депутат Максим Бужанський, зазначивши, що ініціатива підтримана очільником Генерального штабу Олександром Баргилевичем та колегою-депутатом Миколою Павлюком.

"За пропозицією очільника Генштабу Баргилевича та колеги Павлюка, розроблятимемо і вноситимемо законопроєкт про відповідальність співробітників ТЦК за спроби мобілізації тих, хто їй не підлягає або заброньований, і співробітників ВЛК за, грубо кажучи, спроби видавати хворих за здорових", – заявив Бужанський.

Зміни у бронюванні

Нагадаю, що від 1 березня в Україні набувають чинності нові правила бронювання від мобілізації. Підприємства мають потурбуватися про перебронювання до 28 лютого. Ця можливість у них є від грудня. Про це повідомив член парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський. Він пояснює, що необхідність перегляду критеріїв виникла, бо були помічені випадки зловживань. Після 28 лютого відбудеться або ж перебронювання, про яке підприємства мають потурбуватися вже зараз, або ж зняття відстрочок.

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"За старою системою підприємство демонструвало відповідність критеріям, а після того, як отримувало критичність, у нього або аномально зростала кількість працівників, або рівень зарплати працівників раптово знижувався до мінімальної зарплати. Таких підприємств було не дуже багато, але вони були", – наголосив Кисилевський.

Повістки заброньованим

Примітно, що заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" зазначила, що повістки генеруються і надсилаються через портал "Укрпошта", з використанням Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Вони надходять без визначення наявності відстрочки або наявності бронювання. Тому навіть заброньованим особам можуть надходити повістки і ігнорування повістки може призвести до адміністративної відповідальності.

Додамо, що також можливо оформити безперервну відстрочку від мобілізації. За словами очільника Мінцифри, роботодавці можуть оформлювати бронювання без необхідності чекати 72 години. За словами Федорова, заяви на бронювання можна подати від 22 січня до 1 березня 2025 року.

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Алгоритм оформлення бронювання працівника на порталі "Дія":

зайдіть у кабінет громадянина;

оберіть розділ "Подати заяву";

вкажіть дані кандидатів для бронювання;

підтвердить, що працівник отримує зарплату понад 20 тисяч гривень;

перевірте введені дані та підпишіть заяву.

Михайло Федоров також нагадав, що підприємці мають оновити статус критичності до 28 лютого. Для цього необхідно подати пакет документів для підтвердження на відповідність критеріям до відповідного відомства — Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри чи іншого.

Нагадаємо, після 28 лютого, коли спливає термін дії поточних відстрочок від мобілізації, керівники критично важливих підприємств матимуть можливість "перебронювати" своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу "Дія". За словами народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександра Федієнка, ТЦК упродовж цього часу має право мобілізувати цих військовозобовʼязаних.

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