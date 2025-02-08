Міноборони анонсувало застосунок "Ветеран+": коли запустять

Міноборони анонсувало застосунок "Ветеран+".

Запуск програми запланований уже цього місяця, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"У мобільному застосунку ветерани зможуть отримати державні послуги та знижки: від пального на АЗС до спортзалів, ТРЦ та супермаркетів. Це буде в межах нової програми "Без меж", – уточнив міністр.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" стався збій. Користувачі застосунку не можуть авторизуватися та використовувати функції. В Міноборони наголошують, що збій пов'язаний з навантаженням на BankID.

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