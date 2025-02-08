Минобороны анонсировало приложение "Ветеран+": когда запустят

Запуск программы намечен уже в этом месяце.

Минобороны анонсировало приложение "Ветеран+".

Запуск программы намечен уже в этом месяце, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

"В мобильном приложении ветераны смогут получить государственные услуги и скидки: от горючего на АЗС до спортзалов, ТРЦ и супермаркетов. Это будет в рамках новой программы "Без границ", – уточнил министр.

Напомним, в приложении "Резерв+" произошел сбой. Пользователи не могут авторизоваться и использовать функции. В Минобороны отмечают, что сбой связан с нагрузкой на BankID.

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