ВВК для ограниченно пригодных: кого будут штрафовать и на сколько

Несвоевременное прохождение ВВК станет административным нарушением. Однако во власти продлевают сроки прохождения ВВК для ограниченно пригодных. Более того, сотрудников ТЦК и ВВК также планируют наказывать за нарушение правил мобилизации.

Все детали – в эксклюзиве ТСН.UA.

В Минобороны рассказали о новых подробностях о ВВК для ограниченно пригодных. В частности, срок прохождения ВВК для ограниченно годных продолжают обсуждать в Верховной Раде, и в настоящее время законопроект находится на финальной стадии рассмотрения. Об этом рассказал спикер главы Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

По его словам, срок прохождения ВВК для ограниченно годных отсрочит до 5 июня. Повторную ВВК прошли 27% лиц, которые должны были пройти ее до 5 февраля. Несвоевременное исполнение нормы будет квалифицировано как административное нарушение. Лазуткин также отметил, что согласно новому законопроекту повестка на ВВК для ограниченно годных не предусматривается. Он рассказал, что люди должны самостоятельно явиться в ТЦК и СП для получения направления на ВВК или сделать это через цифровое приложение "Резерв+". Повторную ВВК должны пройти забронированные ограниченно-пригодные.

Е-направление на ВВК

Добавим, что в Украине была введена новая система электронных направлений на военно-врачебную комиссию. Теперь граждане, подлежащие военному учету, смогут получить направление без очередей в территориальных центрах комплектования. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Напомним, ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск. В четверг, 30 января, в Офисе президента провели рабочее совещание по вопросам прохождения ВВК ограничено пригодными лицами. Дедлайн повторного медосмотра предложили перенести на 5 июня.

Также читайте Минобороны анонсировало приложение "Ветеран+": когда запустят

"Участвовали представители Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также глава профильного парламентского комитета Александр Завитневич. Проговорили необходимость безотлагательного принятия законодательных изменений, по которым: 1) повторное прохождение ВВК не обязательно для лиц до 25 лет и для тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью; 2) Дедлайн переносится с 5 февраля на 5 июня. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде сегодня под номером 12457. Обсудили вопросы надлежащей организации процессов, чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВВК. Также договорились, что до принятия вышеуказанного закона ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск. Соответствующая директива будет направлена ​​по принадлежности".

Наказание для сотрудников ТЦК и ВВК

В настоящее время наблюдается дисбаланс. Граждане несут ответственность за нарушение правил военного учета, а сотрудники ТЦК и ВВК фактически лишены ответственности за злоупотребление в этой сфере. Однако Верховная Рада работает над законопроектом, предусматривающим ответственность для сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) за попытки мобилизации лиц, имеющих бронирование или не подлежащих мобилизации. Аналогичная ответственность будет касаться и работников военно-врачебных комиссий (ВВК) за определение больных людей как здоровых. Об этом сообщил народный депутат Максим Бужанский, отметив, что инициатива поддержана главой Генерального штаба Александром Баргилевичем и коллегой-депутатом Николаем Павлюком.

"По предложению главы Генштаба Баргилевича и коллеги Павлюка, будем разрабатывать и вносить законопроект об ответственности сотрудников ТЦК за попытки мобилизации тех, кто ей не подлежит или забронирован, и сотрудников ВВК за, грубо говоря, попытки выдавать больных за здоровых", — заявил Бужанский.

Изменения в бронировании

Напомним, что с 1 марта в Украине вступают в силу новые правила бронирования от мобилизации. Предприятия должны позаботиться о перебронировании до 28 февраля. Эта возможность у них есть с декабря. Об этом сообщил член парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский. Он объясняет, что необходимость пересмотра критериев возникла, поскольку были замечены случаи злоупотреблений. После 28 февраля произойдет либо перебронирование, о котором предприятия должны позаботиться уже сейчас, либо снятие отсрочок.

Также читайте Изменения в бронировании с 1 марта: кто потеряет отсрочку и может быть мобилизован

"По старой системе предприятие демонстрировало соответствие критериям, а после того, как получало критичность, у него либо аномально росло количество работников, либо уровень зарплаты работников внезапно снижался до минимальной зарплаты. Таких предприятий было не очень много, но они были", – подчеркнул Кисилевский.

Повестки забронированным

Примечательно, что заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве майор Лариса Козак на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" отметила, что повестки генерируются и направляются через портал "Укрпочта", с использованием Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Они поступают без определения наличия отсрочки или наличия бронирования. Поэтому даже забронированным лицам могут поступать повестки, и игнорирование повестки может привести к административной ответственности.

Добавим, что можно оформить непрерывную отсрочку от мобилизации. По словам главы Минцифра, работодатели могут оформлять бронирование без необходимости ждать 72 часа. По словам Федорова, заявления на бронирование можно подать с 22 января по 1 марта 2025 года.

Также читайте Почему ТЦК могут подать военнообязанного в розыск и как с него сняться

Алгоритм оформления бронирования работника на портале "Дія" :

зайдите в кабинет гражданина;

выберите раздел "Подать заявление";

укажите данные кандидатов для бронирования;

подтвердит, что работник получает зарплату более 20 тысяч гривен;

проверьте вводимые данные и подпишите заявление.

Михаил Федоров также напомнил, что предприниматели должны обновить статус критичности до 28 февраля. Для этого необходимо представить пакет документов для подтверждения соответствия критериям соответствующего ведомства — Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры или другого.

Напомним, после 28 февраля, когда истекает срок действия текущих отсрочок от мобилизации, руководители критически важных предприятий будут иметь возможность "перебронировать" своих работников в течение 72 часов с помощью портала "Дія". По словам народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александра Федиенко, ТЦК в течение этого времени имеет право мобилизовать этих военнообязанных.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "ВЛК для ограниченно пригодных: НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ! Кого будут штрафовать и на сколько?"