В Украине готовят специальные военные контракты для молодежи 18-24 лет: нардеп сообщил детали

Нардеп уточнил, что это будет контракт на год, но есть нюанс.

Военный, прошедший службу до 25-летнего возраста по контракту, имеет право уволиться через год, однако может быть мобилизованным после наступления призывного возраста.

Об этом народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко сказал в эфире "КИЕВ24".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды Вооруженных сил украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. Он отметил, что молодежь, которая подпишет специальный контракт, получит много льгот. В том числе и гарантированную демобилизацию после года службы.

Напомним, ранее в Офисе президента сообщали, что Украина готовит реформу по вербовке в армию молодых мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

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