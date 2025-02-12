Чи розмовляв саме Трамп із Путіним наразі невідомо.

Стів Віткофф, представник колишнього президента США Дональда Трампа, під час візиту до Росії зустрічався з Володимиром Путіним.

Про це повідомило видання The Washington Post.

За словами ведучого Fox News Шона Хенніті, зустріч тривала три з половиною години.

The New York Times писали, що перед поїздкою до Москви Віткофф мав прямі переговори з наближеними до Путіна союзниками. Також він обговорював Україну з представниками Саудівської Аравії та Катару.

Нагадаємо, бажання президента США Дональда Трампа припинити війну, водночас тримаючи європейців у невіданні щодо того, як він збирається це зробити, створює величезну загрозу для європейських країн.

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