Разговаривал ли именно Трамп с Путиным, пока неизвестно.

Стив Виткофф, представитель бывшего президента США Дональда Трампа, во время визита в Россию встречался с Владимиром Путиным.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

По словам ведущего Fox News Шона Хеннити, встреча продолжалась три с половиной часа.

The New York Times писали, что перед поездкой в Москву Виткофф имел прямые переговоры с приближенными к Путину союзниками. Также он обсуждал Украину с представителями Саудовской Аравии и Катара.

Напомним, желание президента США Дональда Трампа прекратить войну, в то же время держа европейцев в неведении по поводу того, как он собирается это сделать, создает огромную угрозу для европейских стран.

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