Почему мирные переговоры по Украине не будут быстрыми: эксперт ответил

Мирные переговоры между США и Россией по Украине не завершатся через несколько недель, а сам процесс будет длительным и болезненным.

Такое мнение высказал бывший посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Politico.

По его словам, те, кто считает, что для Украины достаточно гарантий безопасности и линии прекращения огня, ошибаются. Мирный процесс может длиться месяцы и будет включать широкий спектр вопросов, включая отмену санкций, контроль над вооружениями и стратегическую стабильность в Европе.

"Президент России Владимир Путин не захочет создавать впечатление, что он танцует под дудку Вашингтона. Вся ситуация в Европе, отмена санкций, контроль над ядерными и обычными вооружениями, общая стратегическая стабильность — все это нужно будет обсудить", — отметил эксглава Мюнхенской конференции.

Ишингер отмечает, что Путин потребует равноправия с Трампом и воспользуется тем фактом, что президент США стремится избежать военного конфликта с Россией.

Также он предупреждает, что Москва может готовить внезапное военное нападение для изменения переговорной позиции Запада.

Относительно возможности охраны линии прекращения огня европейскими войсками Ишингер выразил сомнения, ведь обеспечение безопасности 1000-километровой линии столкновения может потребовать до 200 тысяч военных. В этом контексте он предлагает рассмотреть вариант привлечения сил из третьих стран, например Индии.

"Важно, чтобы мы не придумывали недальновидных решений, а определяли долгосрочные приоритеты и готовились к сложному, болезненному переговорному процессу, который из-за своей чрезвычайной сложности может занять много времени", – подытожил эксперт.

Напомним, Путин рассматривает переговоры только как средство "получить все, что он хочет".

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