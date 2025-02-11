Намерен ли Трамп быстро закончить войну в Украине: в Пентагоне ответили

Президент США Дональд Трамп до сих пор намерен быстро закончить войну в Украине и надеется на заключение мирного соглашения, о чем говорил ранее.

Об этом сказал министр обороны США Пит Хегсет во время пресс-конференции в штабе Африканского командования США в Германии 11 февраля.

Гегсет отметил, что надеется на скорейшее заключение мирного соглашения в Украине, которое обязался заключить Трамп, а также "пересмотреть, заставить, позиционировать и поощрять то, что мы увидим завтра в Украине и во время заседания Украинской контактной группы и на министерском заседании НАТО".

"Мы будем откровенно разговаривать с нашими друзьями", — сказал Пит Хегсет.

По словам Пита Гегсета, США наблюдательно составляют план и определяют приоритеты.

"Америка с умом наблюдает, составляет план и определяет приоритеты. Мы достигаем мира через силу", — добавил Пит Хегсет.

Напомним, новый глава Пентагона Пит Хегсет также дал категорический ответ по поводу отправки американских войск в Украину.

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