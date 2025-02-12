Переговоры Украины и РФ: Умеров сделал важное заявление

Украина готова начать переговоры по завершению войны. Но для этого мы должны быть сильны на фронте.

Об этом глава Минобороны Украины Рустем Умеров сказал в рамках "Рамштайна".

По словам министра обороны, на этой неделе состоятся ключевые меры по безопасности Украины: заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны и Мюнхенская конференция безопасности. Умеров проведет серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников с целью усиления военного сотрудничества и реальных механизмов поддержки Украины.

"Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя", – акцентировал министр обороны.

В Сети ведутся разговоры, что в результате вероятных переговоров между РФ и США война в Украине может заморозиться. Военный эксперт Владислав Селезнев призвал украинцев настраиваться, что война с РФ может продолжаться в течение 2025-2026 годов.

Читайте также: