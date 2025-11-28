Андрій Єрмак / © Associated Press

Кадрові зміни в Офісі президента можуть посилити українську позицію на міжнародній арені.

Таку думку висловив військово-політичний експерт Михайло Самусь в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни хотіли максимально скористатися ситуацією із корупційним скандалом в енергетиці та обороні, аби тиснути на Україну і змусити її підписати невигідний для себе мир.

«Наша держава натомість показала, що уміє реагувати на корупційні скандали. І в незручній позиції тепер уже росіяни, які публічно говорять, що хочуть воювати далі», — зазначив Самусь.

При цьому експерт наголосив, що багато залежатиме від подальших кроків влади. Зокрема, які зміни відбудуться і якою буде нова президентська вертикаль. Попередня — будувалась роками, тож на нову також потрібен буде час.

Михайло Самусь зазначив, що зміни у президентській вертикалі напряму не впливають на військову складову, але деякі зміни можуть статися і у військовому керівництві, де теж можлива поява нових імен.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Звільнення Єрмака відбулося після того, як НАБУ і САП провели санкціоновані обшуки в будинку керівника Офісу президента у межах кримінального провадження.