Чи вплине звільнення Єрмака на мирні переговори та можливе припинення вогню — пояснив Портников

Віталій Портников

Звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака не вплине на мирні переговори з США та Росією і не змінить шанси на припинення вогню.

Про це заявив український публіцист і журналіст Віталій Портников у своєму блозі на YouTube.

За його словами, зараз у політичних дискусіях часто пов’язують Зеленського з Єрмаком, а Єрмака із Зеленським, тому будь-які політичні проблеми очільника Офісу президента можуть розглядатися як проблеми самого президента.

Попри поширені конспірологічні теорії про те, що відставка Єрмака нібито пов’язана з американським мирним планом і тиском адміністрації Дональда Трампа на Україну, Портников наголосив, що ці припущення не мають під собою підстав. Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у реальних мирних домовленостях з Україною. На думку журналіста, Путін здебільшого використовує переговори зі США та Україною, щоб виграти час і продовжувати втілювати свої стратегічні цілі.

Таким чином, Портников підкреслив, що відставка Єрмака не вплине на позиції Зеленського у відносинах зі США та не змінить реальної можливості досягнення мирної угоди або припинення вогню на російсько-українському фронті в осяжному майбутньому.

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Звільнення Єрмака відбулося після того, як НАБУ і САП провели санкціоновані обшуки в будинку керівника Офісу президента у межах кримінального провадження.