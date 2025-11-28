Повлияет ли увольнение Ермака на мирные переговоры и возможное прекращение огня — объяснил Портников

Виталий Портников

Увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака не повлияет на мирные переговоры с США и Россией и не изменит шансы на прекращение огня.

Об этом заявил украинский публицист и журналист Виталий Портников в своем блоге на YouTube.

По его словам, сейчас в политических дискуссиях часто связывают Зеленского с Ермаком, а Ермака с Зеленским, поэтому любые политические проблемы главы Офиса президента могут рассматриваться как проблемы самого президента.

Несмотря на распространенные конспирологические теории о том, что отставка Ермака якобы связана с американским мирным планом и давлением администрации Дональда Трампа на Украину, Портников подчеркнул, что эти предположения не имеют под собой оснований. Он отметил, что президент России Владимир Путин не заинтересован в реальных мирных договоренностях с Украиной. По мнению журналиста, Путин в большинстве своем использует переговоры с США и Украиной, чтобы выиграть время и продолжать достигать своих стратегических целей.

Портников подчеркнул, что отставка Ермака не повлияет на позиции Зеленского в отношениях с США и не изменит реальной возможности достижения мирного соглашения или прекращения огня на российско-украинском фронте в обозримом будущем.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.

Увольнение Ермака произошло после того, как НАБУ и САП провели санкционированные обыски в доме руководителя Офиса президента в рамках уголовного производства.