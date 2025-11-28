Андрей Ермак / © Associated Press

Кадровые изменения в Офисе президента могут усилить украинскую позицию на международной арене.

Такое мнение высказал военно-политический эксперт Михаил Самусь в эфире телемарафона.

По его словам, россияне хотели максимально воспользоваться ситуацией с коррупционным скандалом в энергетике и обороне, чтобы давить на Украину и заставить ее подписать невыгодный для себя мир.

«Наше государство зато показало, что умеет реагировать на коррупционные скандалы. И в неудобной позиции теперь уже россияне, которые публично говорят, что хотят воевать дальше», — отметил Самусь.

При этом эксперт отметил, что многое будет зависеть от дальнейших шагов власти. В частности, какие изменения произойдут и какой будет новая президентская вертикаль. Предыдущая — строилась годами, поэтому на новую также нужно будет время.

Михаил Самусь отметил, что изменения в президентской вертикали напрямую не влияют на военную составляющую, но некоторые изменения могут произойти и в военном руководстве, где тоже возможно появление новых имен.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.

Увольнение Ермака произошло после того, как НАБУ и САП провели санкционированные обыски в доме руководителя Офиса президента в рамках уголовного производства.