Мужчина "под прикрытием полиции" трижды покупал интим в борделе: чем это закончилось

В Донецкой области полиция трижды проводила следственный эксперимент в борделе / © УНІАН

Славянский горрайонный суд Донецкой области вынес приговор местной жительнице, которая была уличена в организации сводничества с целью наживы. Женщина, используя интернет-ресурсы, занималась посредничеством в предоставлении платных сексуальных услуг. Суд признал ее виновной, но назначил наказание с испытательным сроком.

Полиция трижды проводила «следственный эксперимент», чтобы разоблачить сутенершу

Как установило следствие, примерно летом 2024 года гражданка решила зарабатывать на организации интимных услуг. Она распространяла информацию о возможности их предоставления за денежное вознаграждение на специализированном интернет-ресурсе.

«Женщина начала распространять информацию на интернет-ресурсе о возможности предоставления сексуальных услуг ее подругами за денежное вознаграждение», — говорится в материалах дела.

Нарушения были зафиксированы правоохранителями в ходе специального следственного эксперимента в апреле и мае 2025 года. Мужчина, действуя под прикрытием, трижды воспользовался услугами сутенерши, каждый раз перечисляя оплату в размере 5000 гривен на указанные банковские карты. Затем он приходил в квартиру, где ему оказывали интимные услуги. Таким образом, была доказана деятельность подсудимой как посредника («сводничество для разврата с целью наживы»).

Признание вины и приговор

Женщину обвинили в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 302 УК Украины (Сводничество для разврата с целью наживы).

В судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину и подтвердила, что действительно способствовала «добровольному общению и совершению развратных действий ранее незнакомых между собой лиц с целью наживы».

Славянский горрайонный суд назначил женщине наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

Однако, на основании ст. 75 УК Украины, суд пришел к выводу, что перевоспитание обвиняемой возможно без изоляции от общества. Женщина была освобождена от отбывания основного наказания с установлением испытательного срока на 1 (один) год.