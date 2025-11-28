Неизвестный свет Юпитера: космический аппарат Juno зафиксировал зеленую вспышку на другой планете

Зеленая вспышка на Юпитере / © NASA

Космический аппарат Juno впервые сфотографировал яркую зеленую вспышку у северного полюса Юпитера. Объект двигался так быстро, что его удалось зафиксировать только благодаря высокой точности камеры JunoCam.

Об этом сообщает ECOticias.

Миссия Juno исследует Юпитер с 2016 года, а этот снимок стал одним из самых обсуждаемых результатов. Вспышку зафиксировали при пролете аппарата над северным полюсом газового гиганта. По оценкам NASA, скорость объекта была очень высокой, что делает фотографию уникальной.

Возможные причины зеленого свечения

Ученые пока не могут прийти к единому мнению о природе вспышки. Самое распространенное объяснение – удар мощной юпитерианской молнии. Известно, что на Юпитере возникают гигантские электрические разряды, гораздо более сильные, чем на Земле, которые могут создавать свечение разных спектров.

Другие версии связывают зеленый оттенок с излучением газов верхних слоев атмосферы Юпитера, которые светятся при соприкосновении с заряженными частицами. Исследователи также задают вопрос, является ли эта вспышка редким событием, или это естественное явление, которое просто раньше не удавалось зафиксировать из-за его быстротечности.

Что это значит для науки

Хотя неизвестно, имеет ли вспышка прямое значение для Земли, он подтверждает, что электрические явления не уникальны для нашей планеты. На других планетах они могут быть еще более мощными и непредсказуемыми.

Данные Juno показывают: даже после десятилетий исследований Юпитер продолжает удивлять, а зеленая вспышка может стать началом новых открытий. Ученые ожидают следующих пролетов аппарата, чтобы собрать больше информации и окончательно определить природу загадочного свечения.

Напомним, ранее NASA представило новые изображения объекта 3I/ATLAS, полученные с телескопа Джеймса Вебба и других зондов, доказывающих его природное, кометное происхождение. Заместитель руководителя Научного директората NASA Ники Фокс заявила, что признаков внеземных технологий не обнаружено. Хотя 3I/ATLAS имеет уникальные характеристики (больше углекислого газа, чем воды и нетипичный выброс никеля), он демонстрирует все свойства кометы.