Медведь напал на мужчину в общественном туалете Японии

Инцидент стал очередным в рекордной волне атак / © The Guardian

Реклама

В японской префектуре Гумма 69-летний телохранитель пострадал после нападения медведя в общественном туалете. Это еще один случай в ряде рекордных по масштабу атак, которые этой осенью фиксируют по всей стране, включая населенные районы.

Об этом сообщили местные СМИ, передает The Guardian.

По словам пострадавшего, он увидел медведя длиной около 1–1,5 метра, когда собирался выходить из помещения. Животное заглядывало внутрь, после чего бросилось на мужчину. Пострадавший упал и пытался отбиться ногами – это заставило медведя отступить и убежать.

Реклама

Мужчина получил незначительные травмы ноги, но смог добраться до полицейского поста и сообщить об инциденте. Нападение произошло рядом с железнодорожной станцией, которая на тот момент была закрыта.

По данным Министерства окружающей среды Японии, с апреля от нападений медведей погибли 13 человек - это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. Количество атак достигло 197 и, по прогнозам, в этом году превысит предыдущий годовой рекорд - 219 случаев.

Больше всего инцидентов было зафиксировано в префектурах Акита, Ивате и Фукусима.

Специалисты объясняют увеличение количества приступов тем, что в Японии произошел неурожай желудей и буковых орехов, которыми медведи обычно питаются. Поэтому животные чаще заходят в населенные пункты в поисках пищи.

Реклама

Из-за нехватки лицензированных охотников правительство направило в префектуру Акита военных сил самообороны, чтобы помочь ловить и отстреливать медведей. Также вооруженным полицейским разрешили ликвидировать животных в случае угрозы жизни людей.