Обыски НАБУ и заявление об отставке: все, что известно об увольнении Андрея Ермака

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ерма / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №868 об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента.

Известно, что Ермак подал заявление об отставке в тот же день после обысков НАБУ и САП в его доме.

СМИ предполагают, что увольнение связано с масштабным коррупционным скандалом в энергетическом секторе, где Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расследуют схему взяток с участием компании «Энергоатом».

ТСН.ua собрал все что известно об отставке Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента Украины.

Отставка Андрея Ермака: что известно

Глава государства в своем видеообращении 28 ноября сообщил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак подал заявление об отставке.

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак / © ТСН

«Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Первое. Состоится перезагрузка Офиса Президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — отметил глава государства.

Соответствующий указ обнародовали на официальном сайте главы государства.

© Офис президента Украины

Зеленский поблагодарил его за работу, в частности за представление украинской позиции на переговорах.

Также глава государства анонсировал перезагрузку Офиса президента и объявил, что завтра будут проведены консультации с потенциальными претендентами на должность главы ОП.

Обыски НАБУ у бывшего руководителя ОП: вероятные причины

Зеленский объявил об отставке Ермака, после того, как у бывшего руководителя ОП Национальное антикоррупционное бюро провело обыски.

В ведомстве отмечают, что более подробную информацию обещают обнародовать позже.

Сам Андрей Ермак тогда заявлял, что будет способствовать следственным действиям НАБУ и САП. Впрочем, по какому именно делу правоохранители пришли, он не уточнил.

«Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте — мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие», — заявил Ермак.

НАБУ проводит обыски у Андрея Ермака, 28 ноября 2025 года / © Українська правда

Известно, что НАБУ расследует дело, которое касается масштабной коррупции в «Энергоатоме» Восьмерым подозреваемым по этому делу уже выдвинуты подозрения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров фигурирует в антикоррупционном расследовании по НАЭК «Энергоатом», однако официальных обвинений ему до сих пор не выдвинули.

В то же время двое других чиновников, которые также были вовлечены в этот коррупционный скандал, — экс-министр юстиции Герман Галущенко и экс-министр энергетики Светлана Гринчук — были отстранены от должностей еще 19 ноября, но официальных подозрений не имеют.

Реакция Европы

В Евросоюзе осторожно отреагировали на обыски у Андрея Ермака. Там отметили, что действия НАБУ и САП «свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу».

В частности, представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что расследование «точно показало, что антикоррупционные органы действительно существуют и им разрешено функционировать». Он напомнил, что борьба с коррупцией «является ключевой» для возможности Украины вступить в ЕС, передает The Guardian.

Флаг Евросоюза / © Reuters

В то же время министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш призвал Украину к прозрачности в антикоррупционной политике.

«Мы ожидаем объяснений. Наша стратегия поддержки Украины остается неизменной, потому что именно там лежат границы нашей безопасности. Но, например, невозможно присоединиться к Европейскому Союзу без прозрачности в антикоррупционной политике», — отметил польский министр.

Политик также подчеркнул, что нынешние антикоррупционные проблемы создают препятствия для текущего мирного процесса.

«Это не является хорошей новостью для Польши или Западной Европы, чья граница безопасности сейчас пролегает на российско-украинской линии фронта», — высказался Косиняк-Камыш.

В Украине ранее обсуждалась отставка Ермака

Андрей Ермак возглавлял Офис президента Украины с 11 февраля 2020 года. За время его работы на этой должности по меньшей мере четыре раза политики и общественность публично требовали его увольнения из кресла руководителя ОП.

Напомним, 18 ноября заседание Верховной Рады, где планировалось рассмотреть увольнение министров Галущенко и Гринчук, было заблокировано депутатами «Европейской Солидарности» с требованием отставки всего Кабинета Министров.

В то же время на трибуне появилась Марьяна Безуглая, которая призвала отправить в отставку Андрея Ермака и Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Впоследствии, на закрытой встрече Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа» и чиновниками 20 ноября был поднят вопрос об увольнении тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По итогам встречи стало известно, что главу Офиса президента Андрея Ермака, несмотря на слухи, увольнять не будут.

Отставка руководителя ОП усложняет позицию Киева перед решающими переговорами с США

Отставка Ермака, о которой Зеленский объявил в пятницу, усложняет позицию Киева перед решающими мирными переговорами с Соединенными Штатами, пишет CNN.

Также там отметили, что такое развитие «особенно неудобно для Зеленского», учитывая недавнее повышение Ермака на должность руководителя переговорной команды Украины.

Издание отмечает, что Зеленский уволил ряд чиновников из-за коррупционных обвинений и ввел Национальную антикоррупционную стратегию. Международные партнеры (включая ЕС и G7) ранее высоко оценивали эти усилия, отмечая неприкосновенность даже высокопоставленных чиновников.

Однако, попытка Зеленского в начале года ускорить принятие закона, который предоставлял Генпрокурору (политически назначенной фигуре) надзор над НАБУ и САП, вызвала волну критики со стороны антикоррупционных органов и ЕС. Этот шаг вызвал первые антиправительственные протесты с февраля 2022 года, что заставило Президента быстро восстановить независимость этих ведомств.

«Но этот эпизод, в сочетании с недавними обвинениями, выдвинутыми против некоторых ближайших союзников Зеленского, включая его бывшего бизнес-партнера Тимура Миндича, бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышева, а ныне Ермака, оказывают посильное давление на украинского лидера в то время, когда он сталкивается со сложными переговорами с США и Россией», — отметили журналисты.

