НАБУ и САП проводят обыски у Ермака: глава ОП сделал заявление

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что сегодня, 28 ноября, НАБУ и САП "проводят процессуальные действия" у него дома.

Об этом чиновник сообщил в своем Телеграмм-канале.

Руководитель ОП подчеркнул, что будет способствовать следственным действиям НАБУ и САП. Впрочем, по какому именно делу правоохранители пришли, он не уточнил.

"Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие", - заявил Ермак.

Обыски у Ермака

Утром 28 ноября народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что у Андрея Ермака проходят обыски. Их проводят НАБУ и САП. По его данным, они проходят в правительственном квартале.

Позже НАБУ подтвердило обыски. В бюро отметили, что следственные действия санкционированы и производятся в рамках расследования. Детали – впоследствии.