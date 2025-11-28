ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2002
Время на прочтение
1 мин

НАБУ и САП проводят обыски у Ермака: глава ОП сделал заявление

Ермак подчеркнул, что никаких препятствий у следователей нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Андрей Ермак.

Андрей Ермак. / © Telegram / Андрей Ермак

Дополнено новыми материалами

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что сегодня, 28 ноября, НАБУ и САП "проводят процессуальные действия" у него дома.

Об этом чиновник сообщил в своем Телеграмм-канале.

Руководитель ОП подчеркнул, что будет способствовать следственным действиям НАБУ и САП. Впрочем, по какому именно делу правоохранители пришли, он не уточнил.

"Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие", - заявил Ермак.

Обыски у Ермака

Утром 28 ноября народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что у Андрея Ермака проходят обыски. Их проводят НАБУ и САП. По его данным, они проходят в правительственном квартале.

Позже НАБУ подтвердило обыски. В бюро отметили, что следственные действия санкционированы и производятся в рамках расследования. Детали – впоследствии.

Дата публикации
Количество просмотров
2002
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie