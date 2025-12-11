Зеленский предложил заключить перемирие время выборов в Украине

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский предложил установить режим прекращения огня на президентских выборах в Украине, на проведении которых настаивают США.

Об этом он сказал, выступая 11 декабря на онлайн-встрече «коалиции желающих».

«Мы готовы работать с президентом Трампом в любом формате. И если президент Трамп больше говорит о выборах в Украине, я хочу сказать это совершенно открыто — мы можем попытаться провести выборы. Украина не прячется от демократии», — заявил глава государства.

В то же время, Зеленский объяснил, что проведение выборов возможно только если обеспечить безопасность, «и Америка может помочь с этим больше».

По его мнению, прекращение огня должно быть минимум на период избирательного процесса и голосования.

«Это то, что нужно обсуждать. Откровенно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна поговорить с российской стороной по этому поводу. Посмотрим, что будет дальше», — подытожил Зеленский.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский назвал «катастрофой» проведение выборов во время войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что нужно провести президентские выборы в Украине, потому что, мол, их «давно не было». Впоследствии он повторил свое заявление и добавил, что вопрос выборов вроде бы один из самых обсуждаемых среди граждан Украины.

В свою очередь Владимир Зеленский назвал два условия для проведения выборов в военное время.