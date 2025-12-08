Когда головная боль представляет угрозу: врачи назвали тревожные симптомы туберкулезного менингита

Болезнь без выраженных симптомов / © Pixabay

Реклама

Туберкулезный менингит — редкая, но очень опасная форма туберкулеза, поражающая мозговые оболочки и нервную систему.

Об особенностях течения болезни рассказала пульмонология медицинской сети «Добробут» Виктория Терещенко.

По словам пульмонологии, туберкулезный менингит развивается тогда, когда возбудитель туберкулеза из легких или другого очага инфекции проникает в оболочки головного мозга. Она отмечает, что у многих пациентов перед этим могут отсутствовать типичные легочные симптомы.

Реклама

«Первичная инфекция способна годами находиться в организме, не обращая внимания. Это не всегда недостаточный активный туберкулез — часто речь идет о латентной инфекции, которая просыпается через стресс, болезни или другие негативные факторы», — объясняет врач.

Как проявляется болезнь

По данным Центра общественного здоровья, туберкулезный менингит прогрессирует в три стадии.

Продромальная фаза (2–3 недели): головные боли, повышенная температура, возможны изменения сознания. Фаза менингита: сильно выраженная головная боль, рвота, заторможенность, спутанность мышления. Терминальная стадия при отсутствии лечения: запятая, судороги, параличи.

Без лечения смерть может наступить через 1–2 суток.

Диагностика требует люмбальной пункции — забора спинномозговой жидкости специальной иглой.

Реклама

Сколько длится лечение

Терапия туберкулезного менингита, чувствительного к противотуберкулезным препаратам, длится 10-12 месяцев. Интенсивное лечение занимает два месяца, а последующий прием лекарства продолжается еще около года.

По информации Минздрава, в Украине эта форма туберкулеза встречается редко, но врачам советуют не игнорировать ее, ведь раннее начало лечения определяет шанс на выживание. Лучше всего приступать к терапии еще до появления нарушений сознания.

Профилактика: как защититься от туберкулеза

Инфекционист Роман Пономаренко отмечает важность:

вакцинации БЦЖ;

ежегодного рентгена легких;

поддержания иммунитета.

Рентген важен, так как большинство сложных форм туберкулеза возникают после поражения легких. По данным ВОЗ, около 1,7 млрд человек в мире инфицированы бактерией Mycobacterium tuberculosis, но болезнь проявляется только тогда, когда иммунная система слабеет.

Реклама

Вакцина БЦЖ в Украине обязательна и прежде всего защищает детей до пяти лет от тяжелых внелегочных форм, в частности от менингита. Однако у подростков и взрослых она не предотвращает легочный туберкулез, а после 10 лет риск заражения существует для всех.

Наибольшая угроза — у людей с ослабленным иммунитетом, в частности с ВИЧ, диабетом и хроническими заболеваниями.

Даже при лечении смертность при туберкулезном менингите остается очень высокой и может достигать 20–67%, а без лечения — 100%. Поэтому специалисты отмечают необходимость своевременного выявления туберкулеза, тестирования контактных лиц и регулярного скрининга.

«Лечение туберкулеза — длительный процесс, к которому нужно быть готовым. Важно придерживаться рекомендаций врача и завершать терапию», — заключает пульмонологиня Терещенко.

Реклама

Напомним, причиной смерти фронтмена группы Adam Михаила Клименко стал туберкулезный менингит. Более двух месяцев ADAM боролся за жизнь в больнице, в том числе и в реанимации. Но, к сожалению, его состояние не улучшалось.