Українців попередили про небезпеку 22 травня: омине лише п’ять областей

В Україні на 22 травня оголосили перший рівень небезпеки через різке погіршення погоди. Синоптики прогнозують грози, град та сильні шквали майже по всій території країни.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Метеорологи опублікували попередження про небезпечні погодні явища в Україні 22 травня.

Вдень на більшій частині території України, за винятком більшості західних областей, очікуються грози. У південних, центральних (окрім Полтавської) та Харківській областях подекуди можливі град і шквали вітру 15 — 20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпеки — жовтий.

Така погода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Мапа областей України, в яких на 22 травня оголошено жовтий рівень небезпеки / © Укргідрометцентр

До слова, в Україні завершується аномальна травнева спека під +30°. За прогнозом синоптика Віталія Постриганя, пік тепла припаде на 22 травня, коли вдень очікується +25…+30°, але в другій половині дня можливі грози, дощі, град і шквали. Уже 23 травня холодний фронт із північного заходу принесе грозові дощі та знизить денну температуру до +21…+26°.

