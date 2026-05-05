Чи справді в Україні зникають весна та осінь: синоптикиня про різкий перехід від заморозків до спеки

Як змінюється клімат України та чого очікувати далі

Різкий перехід від заморозків до ледь не літньої спеки у перші дні травня і зворотня ситуація восени складає враження, що весна й осінь «зникають», а погода різко переходить від холоду до спеки.

Чи це суб’єктивне відчуття, чи реальна тенденція — розповіла синоптикиня, начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю «Укрінформу».

За її словами, частково це підтверджується спостереженнями. Міжсезонні періоди дійсно стають менш вираженими, а переходи між сезонами — більш різкими.

«Втім це не означає, що весна чи осінь зникли. Вони просто змінюють свій характер», — зазначила Птуха.

Синоптикиню запитали, що в Україні наразі дедалі частіше трапляються кліматичні крайнощі: або зливи затоплюють міста, або спека нищить врожаї.

«Тут важливо розділяти два рівні: кліматичні тенденції і локальні погодні явища. З одного боку, зміни клімату дійсно впливають — зростає кількість екстремальних явищ. Наприклад, тривалі посухи можуть змінюватися інтенсивними опадами за короткий час. З іншого боку, конкретні погодні ситуації — це результат локальних процесів, які можуть відхилятися від глобальних трендів», — пояснила вона.

Зауважимо, що ще днями у деяких регіонах були заморозки.

