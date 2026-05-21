Ядерное оружие РФ / © ТСН.ua

Реклама

Действия российского Северного флота, которые фиксируют разведывательные службы НАТО, могут свидетельствовать о попытках размещения на морском дне ракет, способных нести ядерные боеголовки. Секретный проект под кодовым названием «Скифы», возможно, продолжается уже несколько лет.

Об этом сообщает издание Tagesschau со ссылкой на расследование крупнейших региональных телерадиостанций Германии WDR и NDR.

В течение последних месяцев они изучали этот ракетный проект, анализировали спутниковые снимки, проводили поиски в российских научных базах данных и исторических документах, а также получали информацию от военных и разведывательных агентов.

Реклама

Расследователи пришли к выводу, что пусковые установки, расположенные на морском дне, создали бы серьезную проблему для НАТО в случае войны, поскольку их было бы трудно обнаружить и уничтожить.

Опасения, что ядерные державы могут спрятать ядерное оружие где-то в мировом океане, существуют еще со времен Холодной войны. В 1970 году резолюцией ООН был принят Договор о запрещении размещения ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения на дне морей и океанов и в их недрах, который впоследствии подписали около 80 стран, включая СССР и США.

Где Россия может разместить ядерные ракеты

Однако в этом случае ракеты проекта «Скифы» планируется разместить в Северном Ледовитом океане, на территории России. По данным западных разведывательных источников, их можно было бы разместить на морском дне, в специально разработанных шахтах или контейнерах, иногда на глубине нескольких сотен метров.

В таком месте ракеты могли бы оставаться там длительное время и, при необходимости, запускаться дистанционно. Для развертывания скважин будут использованы базирующееся в Северодвинске военно-транспортное судно «Звездочка», построенное для перевозки тяжелого оборудования в море, и, вероятно, специальная подводная лодка «Саров», указывают источники в НАТО.

Реклама

В чем опасность таких пусковых установок

Хельге Адрианс, офицер ВМС Германии и приглашенный научный сотрудник Немецкого института международных дел и вопросов безопасности, рассматривает такой проект как попытку уменьшить зависимость от очень сложных и дорогих платформ для запуска ракет, таких как подводные лодки. Он считает, что благодаря подводным пусковым площадкам Россия могла бы поддерживать свой ядерный потенциал даже с ограниченными финансовыми ресурсами.

Размещение межконтинентальных баллистических ракет на морском дне имеет, по его мнению, два ключевых преимущества: «Во-первых, их нейтрализация представляется чрезвычайно дорогой. Во-вторых, этот метод позволяет сэкономить ресурсы с точки зрения подводных лодок и их экипажей. С помощью относительно небольших усилий и затрат Россия могла бы достичь того же эффекта, для которого ей сейчас нужны подводные лодки с экипажем».

Но такой проект имеет и недостатки, предупреждает Адрианс. «Необходимо бороться с океанскими течениями и засорением скважин, нужно будет решать чрезвычайно сложные технические проблемы, связанные с развертыванием ракет, электроснабжением и обменом с ними данными. Это будет препятствовать широкому распространению этой технологии», — считает он.

Напомним, тем временем в Минобороны России заявили о доставке ядерных боеголовок в Беларусь в рамках военных учений.

Реклама

Новости партнеров