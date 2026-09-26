Жена Ткача восхитила фото подросшей дочери-красавицы и похвасталась отдыхом в особенном месте

Юрий Ткач с женой и дочерью / © instagram.com/yuriy_tkach

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Жена украинского юмориста и актера Юрия Ткача — Виктория — восхитила свежим фото их подросшей дочки-красавицы и похвасталась отдыхом в особенном месте.

Семья шоумена проживает в Киеве. Однако столицу в последнее время постоянно обстреливают оккупанты, а отбоя тревог просто нет. Так что, похоже, Виктория Ткач вместе с дочерью — 12-летней Лизой — решила немного отдохнуть от ужасных реалий. Они отправились в спокойное место. В частности, семья Юрия Ткача поехала в Карпаты, чтобы насладиться отдыхом.

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Дочь Юрия Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

В своем Instagram Виктория делится контентом из путешествия. Жена Юрия Ткача вместе с дочерью устроила прогулку по лесу. Они фотографировались на фоне деревьев, любовались пейзажами, исследовали местность и просто наслаждались тишиной.

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Жена Юрия Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

Напомним, Виктория Ткач отправилась на отдых после пережитого неприятного опыта. Возле школы, где учится дочь супругов, упала российская ракета. К сожалению, здание получило серьезные повреждения. Жена Юрия Ткача показывала, как после прилета разбирала обломки.

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