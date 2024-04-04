Враг нанес ряд ударов по Харькову: подробности

В одной из многоэтажек в результате вражеских ударов повреждены верхние этажи.

По меньшей мере 4 удара нанесли оккупанты по Харькову.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Зафиксированы попадания по жилищной гражданской застройке.

Продолжается осмотр мест профильными службами.

В одной из многоэтажек в результате вражеских ударов повреждены верхние этажи.

Также зафиксированы повреждения жилой застройки частного сектора.

По информации медиков экстренной помощи, в эту минуту две женщины получили острую реакцию на стресс. Без госпитализации.

Предварительно – удары «шахедами» по жилым домам.

Об этом добавил глава города Игорь Терехов.

Как по частным, так и многоквартирным.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что РФ еще жестче вцепилась в Харьков: все об атаках, новом оружии, последствиях и будет ли эвакуация из города.

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