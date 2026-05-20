Для жінок в Україні офіційно змінили правила виїзду за кордон: які нові умови

Перетин кордону.

Реклама

В Україні від 20 травня набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для держслужбовець. Тепер всі жінки без винятків можуть безперешкодно виїжджати за межі країни.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

«Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах», — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Реклама

Зазначається, що постановою від 15 травня знято обмеження з осіб з числа жінок щодо перетину державного кордону. Тепер вони можуть виїжджати без додаткових обмежень — на підставі рішень про службові відрядження.

Нагадаємо, прикордонники запустили важливий сервіс «Особистий кабінет», в якому можна самостійно перевірити онлайн заборону на виїзд за кордон. Зауважимо, що цей сервіс стосується тимчасових обмежень на виїзд, накладених судом або виконавчою службою. Найчастіше це стосується батьків, які ухиляються від сплати аліментів.

Новини партнерів