Украина
Для женщин в Украине официально изменили правила выезда за границу: какие новые условия

Вступили в силу изменения, отменяющие ограничения на пересечение границы для женщин, работающих на государственных должностях.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Пересечение границы.

В Украине от 20 мая вступили в силу изменения, отменяющие ограничения на пересечение границы для госслужащих. Теперь все женщины без исключения могут беспрепятственно уезжать за пределы страны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

«Правительство отменяет ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных предприятиях и в судах», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Отмечается, что постановлением от 15 мая сняты ограничения с лиц из числа женщин по пересечению государственной границы. Теперь они могут выезжать без дополнительных ограничений — на основании решений о служебных командировках.

Напомним, пограничники запустили важный сервис «Личный кабинет», в котором можно самостоятельно проверить онлайн запрет на выезд за границу. Заметим, что этот сервис относится к временным ограничениям на выезд, наложенным судом или исполнительной службой. Чаще это касается родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов.

