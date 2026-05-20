- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 169
- Время на прочтение
- 1 мин
Пряные жареные куриные крылышки: рецепт блюда, которое готовят на сковороде
Жареные куриные крылышки на сковороде — это вариант простого, бюджетного блюда.
Благодаря маринаду из копченой паприки, чеснока, перца чили, мясо получается хрустящим, сочным внутри и просто тает во рту.
Ингредиенты
- куриные крылышки
- 1 кг
- паприка копченая молотая
- 1,5 ст. л.
- чеснок сушеный
- 1 ч. л.
- перец чили молотый
- ½ ч. л.
- растительное масло
- 2-3 ст. л.
- соль
-
Куриные крылышки промойте и обсушите бумажным полотенцем.
В миске смешайте паприку, чеснок, перец чили, соль, выложите в маринад крылышки, хорошо перемешайте и оставьте на 30 минут.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите крылышки в один слой и жарьте на среднем огне 5-7 минут с каждой стороны до румяной корочки, таким образом, обжарьте все мясо.
Советы:
У крылышек маленький сустав можно удалить.
Мясо можно оставить мариноваться на ночь.