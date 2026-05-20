Рецепты
Пряные жареные куриные крылышки: рецепт блюда, которое готовят на сковороде

Жареные куриные крылышки на сковороде — это вариант простого, бюджетного блюда.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
270 ккал
Пряные жареные куриные крылышки

Пряные жареные куриные крылышки

Благодаря маринаду из копченой паприки, чеснока, перца чили, мясо получается хрустящим, сочным внутри и просто тает во рту.

Ингредиенты

куриные крылышки
1 кг
паприка копченая молотая
1,5 ст. л.
чеснок сушеный
1 ч. л.
перец чили молотый
½ ч. л.
растительное масло
2-3 ст. л.
соль

  1. Куриные крылышки промойте и обсушите бумажным полотенцем.

  2. В миске смешайте паприку, чеснок, перец чили, соль, выложите в маринад крылышки, хорошо перемешайте и оставьте на 30 минут.

  3. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите крылышки в один слой и жарьте на среднем огне 5-7 минут с каждой стороны до румяной корочки, таким образом, обжарьте все мясо.

Советы:

  • У крылышек маленький сустав можно удалить.

  • Мясо можно оставить мариноваться на ночь.

