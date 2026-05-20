Радіація в уламках "Шахедів": Сергій Флеш попередив про нову загрозу від російських дронів

Росія зробила ставку на дрони з урановими стрижнями / © ТСН

Російська армія модернізує свої дрони-камікадзе, встановлюючи на них додаткове озброєння для полювання на українську авіацію та гелікоптери. Після падіння таких безпілотників на місцях збиття фіксують підвищений рівень радіації.

Про це розповів фахівець із систем зв’язку та радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов у коментарі УНІАН.

За його словами, окупанти кріплять на «Шахеди» старі радянські ракети Р-60 класу «повітря-повітря». Бойова частина цієї зброї складається зі спеціальних надміцних стрижнів зі збідненого урану, які необхідні для ефективного ураження літальних апаратів. Саме ці елементи випромінюють радіацію.

Наскільки це небезпечно для людей та довкілля

Експерт заспокоїв, що загроза забруднення води чи землі наразі відсутня, оскільки уранові стрижні знаходяться всередині бойової частини. Вона залишається цілою, не розламується і не розлітається під час падіння. Головна небезпека існує безпосередньо для людей, які намагатимуться підійти до уламків.

«Це дуже стара радянська ракета, і у цієї ракети в якості бойової частини використовуються спеціальні стрижні зі збідненого урану. Вони дуже небезпечні», — зазначив фахівець.

Сергій Флеш закликав цивільних громадян у жодному разі не наближатися до збитих безпілотників і негайно викликати екстрені служби. Такі знахідки фіксуються регулярно, починаючи з зими, приблизно раз на тиждень. Окупанти використовують цю технологію не як навмисний радіаційний заряд, а виключно через надзвичайну міцність металу.

Небезпечна знахідка на Чернігівщині: дані СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про інцидент з радіоактивними уламками дрона, виявлені на Чернігівщині. Контррозвідка та слідчі провели ретельне дослідження залишків ворожого озброєння, яким російська армія атакувала область. Поблизу селища Камка правоохоронці знайшли фрагменти ракети Р-60, якою було дообладнано ворожу «Герань-2».

Під час проведення радіаційної розвідки у безпосередній близькості від виявлених фрагментів прилади зафіксували показники, які загрожували життю місцевого населення. Зокрема, рівень гамма-випромінювання становив 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон.

Силами СБУ та ДСНС бойову частину було локалізовано та транспортовано до спеціалізованого сховища. Лабораторні дослідження підтвердили, що СБУ знайшла уламки з небезпечним рівнем випромінювання, а до складу уражаючих елементів входили ізотопи Уран-235 та Уран-238. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Війна в Україні — РФ масовано атакує мирні міста

Російська армія не припиняє щоденного терору українських областей, застосовуючи як ударні безпілотники, так і важке балістичне озброєння. У ніч проти 20 травня окупанти влаштували чергову масовану атаку, під ударом якої опинилися житлові будинки, підприємства та інфраструктура у багатьох регіонах України.

У Конотопі Сумської області ворожий «Шахед» влучив у багатоквартирний будинок у середмісті, внаслідок чого обвалилися три поверхи та постраждали вісім людей. У Дніпрі через нічний обстріл промислового складу та приватного сектору загинули двоє цивільних громадян, ще шестеро дістали поранення, троє з яких перебувають у важкому стані. В Одесі уламки збитих дронів пошкодили житлові будинки та великий склад із посудом.

Масштабні руйнування та поранення людей зафіксовані по всій країні, де РФ влаштувала терор у містах України. На Запоріжжі під удар потрапив приватний будинок у Вільнянську — опіки та травми дістали двоє дітей: 2-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. На Харківщині окупанти атакували цивільні об’єкти новітніми дронами «Молнія», внаслідок чого у Куп’янському районі загинула 75-річна жінка.

Окрім дронового терору, ворог активно використовує підступні удари балістикою по густонаселених районах. Напередодні під жорстоким касетним ударом опинився центр міста Прилуки на Чернігівщині. Росіяни поцілили ракетою по підприємству, розташованому неподалік середмістя, через що вибуховою хвилею було понівечено торговельний центр, крамниці та десятки людських помешкань.

У місті Прилуки оголосили день жалоби, адже через те, що Росія вдарила касетною ракетою по центру міста, загинули троє людей. Серед жертв — 15-річний підліток, який просто проходив повз у момент вибуху і помер у лікарні від отриманих важких поранень. Загальна кількість постраждалих у місті сягнула 34 осіб.

