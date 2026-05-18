Комбінований удар по Україні: РФ атакувала житлові квартали та інфраструктуру, багато поранених (фото)

Удар по Одесі 18 травня / © Facebook / Сергій Лисак

У ніч проти понеділка, 18 травня, російська окупаційна армія здійснила масовану атаку по Україні. Головними цілями стали Дніпро та область, а також Одеський регіон та Хмельниччина.

РФ вдарила ракетами по житловому кварталу Дніпра: багато поранених

Вночі армія РФ вдарила ракетами по Дніпру. У місті сталася серія потужних вибухів. Під прицілом опинилися житлові квартали обласного центру.

В ОВА повідомили, що протягом вечора та ночі РФ атакувала Дніпропетровську область ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Війська РФ ударили по Дніпру ракетами. Одне з влучань сталося по житловому кварталу. У місті виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, релігійна установа, виш, підприємство, автомобілі.

Атака на Дніпро / © Олександр Ганжа

За останніми даними, поранення отримали 18 осіб. Серед них — 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні.

Окрім того, вісім людей шпиталізували Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу.

Дрони атакували житлові будинки Одеси: двоє травмованих

У ніч проти понеділка російська армія атакувала безпілотниками Одесу. Внаслідок удару значних пошкоджень зазнали житлові будинки.

За даними влади, станом на ранок відомо про двох постраждалих — це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у Київському та Приморському районах міста зафіксовано влучання БпЛА у три житлових будинки. Один з них, одноповерховий, зруйновано. В інших будинках пошкоджено фасади, дахи та скління. Виникли пожежі.

Атака на Одесу / © ГУ ДСНС в Одеській області

Керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак додав, що через атаку руйнувань зазнали будівлі міського ліцею та дитячого садочка.

Окрім того, на світанку російські війська атакували об’єкти інфраструктури. За даними влади, інформація про постраждалих через цей удар не надходила.

Хмельниччину вночі атакували безпілотники

Вночі ворог атакував Хмельниччину безпілотниками. Працювали Сили ППО. Є збиття, повідомив голова Хмельниуцької ОВА Сергій Тюрін.

Внаслідок атаки на території підприємств виникли пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували.

Атака на Хмельниччину / © ДСНС у Хмельницькій області

Інформації про травмованих і загиблих не надходило.

Атака дронів на Кіровоградщину

Цієї ночі під час ворожої дронової атаки пошкоджено приватний будинок у Кропивницькому районі. Виникло загоряння покрівлі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Атака на Кіровоградську область 18 травня / © ДСНС

Як зазначив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Росія запустила сотні дронів і ракети, скільки збила ППО

За даними Повітряних сил, під час комбінованого удару в ніч проти понеділка, 18 травня, ворог застосував 546 засобів повітряного нападу. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 507 цілей — чотири ракети і 503 безпілотники різних типів.

