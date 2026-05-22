Астрологический прогноз на 22 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на мощный прилив энергии, использовать ее необходимо разумно и экономно, совершая только самые важные действия во всех жизненных сферах. Также очень важно следить за своими словами — сегодня они приобретают особую силу
Символ дня: жезл.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый, сиреневый.
Счастливые камни дня: гелиотроп, бирюза.
За какую часть тела отвечает: нижние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, пройдут без последствий, особенно если сразу же принять необходимые меры: обратиться к врачу и следовать его предписаниям.
Питание дня: диета, начатая в этот день, поможет очистить организм от шлаков и токсинов.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться — удачной она не будет.
Дачные работы дня: один из лучших дней для любых дачных работ.
Магия и мистика дня: день благоприятен для создания талисманов, привлекающих удачу как в любви, так и в делах.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому стоит их запомнить и проанализировать.
Табу дня: ложь ничего, кроме вреда, не принесет, поэтому не стоит оправдывать ее благими намерениями.
Цитата дня: «Прошлое не вернуть, но зато как его можно вывернуть!» (Марк Аврелий).
