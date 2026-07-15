Как приготовить летний десерт из трёх ингредиентов

летний десерт tiktok.com/@anny.cooking

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Когда за окном жара, хочется десерта, который не утяжеляет, а освежает. На странице anny cooking рассказали о простом рецепте, для которого понадобятся всего три основных ингредиента. А финальный штрих в виде хрустящей шоколадной глазури делает его похожим на мороженое ручной работы.

летний десерт tiktok.com/@anny.cooking

Ингредиенты различные фрукты и ягоды 500 г творожный десерт 300 г белый шоколад 300 г порошок матча (по желанию) 1 ч. л.

летний десерт tiktok.com/@anny.cooking

летний десерт tiktok.com/@anny.cooking

Приготовление

Сначала ягоды и фрукты нарезают небольшими кусочками и смешивают с творожным десертом до однородной массы. Затем смесь выкладывают на противень или доску, застеленную пергаментом, и отправляют в морозильную камеру. Автор рецепта оставляла десерт замораживаться на всю ночь, чтобы он хорошо держал форму. После этого растапливают белый шоколад. По желанию в него добавляют чай матча и хорошо перемешивают. Замороженные кусочки фруктового десерта окунают в шоколад. Благодаря низкой температуре основы глазурь застывает буквально за считанные секунды, поэтому десерт можно подавать сразу.

Сочетание фруктов, ягод, нежного творожного десерта и белого шоколада создает интересную игру текстур: кремовая серединка, сочные кусочки фруктов и приятная хрустящая оболочка. К тому же рецепт легко адаптировать к сезону, например, использовать клубнику, малину, чернику, персики, нектарины, манго или любые другие любимые ягоды и фрукты.

Иногда самые лучшие десерты получаются из самых простых продуктов. Этот рецепт из трёх основных ингредиентов — прекрасное доказательство того, что для вкусного летнего угощения не нужно часами стоять у плиты. Немного фруктов, нежный творожный десерт, шоколад — и у вас готово лакомство, сочетающее кремовую текстуру и приятный хруст.

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