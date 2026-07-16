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В четверг, 16 июля, Верховная Рада назначила уже бывшего председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Корецкого новым премьер-министром. Решение поддержали 289 народных депутатов. Судя по выступлению самого Корецкого в Раде и вопросов к нему парламентариев, а до этого он пообщался отдельно с каждой фракцией, его кандидатура не вызвала негатива со стороны депутатского корпуса. Даже «Европейская солидарность» в большинстве своем поддержала назначение Корецкого. Только фракция «Батькивщины», кроме одного из их депутатов, не проголосовала.

Но топ-темой всех соцсетей и новостных заголовков стало отнюдь не назначение Корецкого. Еще с вечера среды, 15 июля, соцсетями распространились призывы выходить на «картонковый» протест из-за необоснованной отставки министра обороны Михаила Федорова. Его попросил уйти Владимир Зеленский. И, как впоследствии подтвердилось, — из-за конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. Впрочем, президент выразил уверенность, что Федоров будет оставаться в команде. Сам Федоров сказал, что Зеленский предлагал стать советником, однако он отказался.

Уже утром в четверг, 16 июля, еще до начала пленарного заседания Верховной Рады люди вышли на акции протеста, по меньшей мере, в 12 городах Украины. В Киеве митинг прошел возле театра имени Франко. Как и в прошлом году, во время протестов в защиту независимости НАБУ и САП, люди пришли с картонками. Но на этот раз с надписями: «Федоров министр обороны», «Долой совок», «Дронами, не мясом», «Заправляем кровати, может трансформировать войско?» и многими другими. Позже Зеленский заявил, что слышит людей на акциях и точку еще не поставил. Но очередной взрыв в обществе, который в течение нескольких дней до митингов уже прокатился по соцсетям, затронул и военное командование.

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Кризис системы управления, нарушение общественного договора и недоверие к действиям и решениям власти еще больше углубился. Поймут ли в Офисе президента, Верховной Раде и Кабмине, что проблема далеко не в отставке Федорова? Читайте в материале ТСН.ua.

«Где ваши яйца»: Рада ушла на каникулы

Когда Сергей Корецкий отвечал на вопросы народных депутатов в Верховной Раде, показалось, что он не знал об акциях протеста по поводу непрозрачных кадровых решений власти по меньшей мере в 12 городах Украины в этот момент. Уже новый премьер говорил, что высоко оценивает работу МВД и лично его руководителя Игоря Клименко, которым президент хочет заменить Михаила Федорова. Среди приоритетов работы Корецкий назвал поддержку армии и подготовку к зиме, выразив уверенность, что новый Кабмин сможет стать правительством обороны.

Однако в то же время об обороне в прямом эфире говорил Михаил Федоров. Формально это был брифинг о результатах полугодовой работы и должности главы МОУ. Однако очень скоро Федоров публично подтвердил то, что все и так давно знали. Его увольнение — это результат конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. Федоров наголову «разнес» мобилизацию Сырского, назвав его человеком, который «сидит сверху с дубинкой» и гонит людей защищать страну, подчеркивая необходимость замены главкома ВСУ и начальника Генштаба Андрея Гнатова, «если мы хотим победить врага асимметрично, с минимальными потерями».

«Я столкнулся с тем, что наши инициативы просто блокировались. Сырский оказался готов плести интриги, говорить за глаза и утверждать, будто против него кто-то „заказал кампанию“. Вместо того чтобы объединять усилия для победы над врагом, он начал сеять раскол в стране», — сказал Федоров, обратившись к депутатам с риторическим вопросом «где ваши яйца?».

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Нардеп от «Слуги народа» Никита Потураев в знак протеста написал заявление о составлении мандата. Глава комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина, которая также является членом фракции «Слуга народа», в соцсетях дописала, что Михаил Федоров за шесть месяцев в должности начал переводить закупки вооружения на тендерные процедуры и закупки по техническим требованиям, начал разгребать проблемы. других спрашивайте».

«И именно этот министр оказался настолько неудобным и „конфликтным“, что до увольнения пробыл в должности шесть месяцев и один день. Впервые за многие годы люди выходят на акции не против чиновника, а в поддержку команды и предложенных им изменений. Единственный правильный выход: кандидатура Михаила Федорова должна быть повторно внесена в должность министра обороны», — подытожила Радина.

Однако Верховная Рада решила уйти на каникулы до 18 августа. Депутаты успели проголосовать за новый состав правительства, которое им подал Корецкий, но без кандидатов в министр обороны и иностранных дел. То есть страна в полномасштабной войне месяц будет жить без руководителей ключевых министерств.

Провал мобилизации: крайних ищут не там

Выступая в Раде, Сергей Корецкий также заявил, что следующая зима может быть еще сложнее. Однако, для украинцев это уже давно не новость. За подготовку к отопительному сезону должно отвечать профильное министерство и государственные компании. К тому же, что точно может сохранить украинцам тепло в домах следующей зимы — крепкая ПВО. Однако заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров подал рапорт об отставке со словами: «Отстранение Федорова — большое зло для обороноспособности Украины».

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Высказался и командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, фактически став на сторону Михаила Федорова. По его словам, армии нужны изменения, но без справедливости никакие изменения не будут иметь смысла для людей, ежедневно держащих на себе эту войну.

«С приходом новой команды в Министерство обороны появилась реальная попытка изменить правила, по которым жила военная система. Речь шла не о новых названиях или очередной перестройке на бумаге, а о проблемах, последствия которых воины и командиры испытывают каждый день», — считает Драпатый.

Следует также отметить, что командиры корпусов Нацгвардии — Азов Денис Редис Прокопенко и Хартия Игорь Корнет Оболенский выразили публичную поддержку Игорю Клименко. Президент Зеленский еще рассматривает его в главу Минобороны, считая, что он сможет преодолеть «позорные бусификационные моменты». Однако это также свидетельствует о расколе внутри военной вертикали, который вышел в публичную плоскость.

По многочисленным сообщениям СМИ, во время встречи с фракцией «Слуга народа» вечером в среду, 15 июля, президент Зеленский выражал недовольство тем, что Федорову не удалось реализовать реформу мобилизации. Однако по украинскому законодательству ответственность за проведение мобилизации лежит на президенте как верховном главнокомандующем, Верховной Раде, Кабмине, Минобороны, ВСУ, ТЦК и других. То есть, как видим, провал реформы мобилизации — это не единоличная ответственность Минобороны.

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В то же время, у многих профильных журналистов и экспертов возникли логические касательные вопросы о том, как президент Зеленский может увольнять Федорова, не давая обществу адекватных объяснений, почему это делается, при этом никак кадрово не реагирует на скандал в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» и другие громкие дела. К тому же военные аналитики совершенно правильно поднимают вопрос о том, а что успеет сделать новый министр обороны, которого назначат только в августе, когда до возможной большой мобилизации в России останется месяц-два?

Дата публикации 11:12, 16.07.26 Количество просмотров 29 Новый премьер-министр? Почему Зеленский выбрал Сергея Корецкого?

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