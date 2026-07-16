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Владимир Колот: Приватизация ОПЗ станет тестом на доверие ко всей системе крупной приватизации
Утверждение правительством условий приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) является положительным сигналом для рынка, однако настоящим испытанием станет то, как открытым и конкурентным будет сам конкурс.
Такое мнение выразил партнер компании "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) Владимир Колот в своем Facebook .
По его словам, пока общество обсуждало кадровые изменения в правительстве, без внимания осталось решение Кабинета Министров об утверждении условий приватизации ряда государственных активов, среди которых и Одесский припортовый завод.
Именно поэтому новость об утверждении условий приватизации ОПЗ — безусловно положительный сигнал для рынка. Но сегодня главный вопрос уже не в том, состоится ли конкурс, а каким он будет», – отметил Колот.
Он отметил, что вокруг ОПЗ на протяжении последних лет неоднократно звучали заявления о необходимости привлечения инвесторов, открытости, прозрачности и честной конкуренции.
«Теперь настал момент, когда все эти принципы можно подтвердить не заявлениями, а практикой. Лучший ответ — конкурс, в котором все потенциальные инвесторы будут иметь одинаковые правила, равный доступ к процедуре и возможность честно конкурировать», — подчеркнул он.
Партнер АГТ убежден, что именно от приватизации ОПЗ сегодня зависит гораздо больше, чем будущее одного предприятия.
«Фактически это станет тестом на доверие всей системе крупной приватизации в Украине», — подчеркнул Колот.
В то же время он подтвердил, что компания АГТ примет участие в приватизационном конкурсе.
«Почти год назад мы уже проходили этот путь и, несмотря на все предусмотренные процедуры, так и не получили возможности принять участие в конкурсе. Хотелось бы верить, что на этот раз у всех потенциальных инвесторов будет действительно равный доступ к процедуре», — отметил он.
По словам Колота, компания АГТ четко видит возобновление работы предприятия, возврат производства, трудового коллектива и развитие экспортных направлений и готова реализовать его в случае победы в открытом и конкурентном аукционе.
Стартовая цена ОПЗ составит 4,3 млрд. грн. Предыдущий конкурс, который был запланирован в ноябре 2025, не состоялся из-за якобы отсутствия участников. Компания АГТ отмечала создание искусственных препятствий для ее участия в приватизации ОПЗ в 2025.