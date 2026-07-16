Владимир Колот: Приватизация ОПЗ станет тестом на доверие ко всей системе крупной приватизации

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Такое мнение выразил партнер компании "Агро Газ Трейдинг" (АГТ) Владимир Колот в своем Facebook .

По его словам, пока общество обсуждало кадровые изменения в правительстве, без внимания осталось решение Кабинета Министров об утверждении условий приватизации ряда государственных активов, среди которых и Одесский припортовый завод.

Именно поэтому новость об утверждении условий приватизации ОПЗ — безусловно положительный сигнал для рынка. Но сегодня главный вопрос уже не в том, состоится ли конкурс, а каким он будет», – отметил Колот.

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Он отметил, что вокруг ОПЗ на протяжении последних лет неоднократно звучали заявления о необходимости привлечения инвесторов, открытости, прозрачности и честной конкуренции.

«Теперь настал момент, когда все эти принципы можно подтвердить не заявлениями, а практикой. Лучший ответ — конкурс, в котором все потенциальные инвесторы будут иметь одинаковые правила, равный доступ к процедуре и возможность честно конкурировать», — подчеркнул он.

Партнер АГТ убежден, что именно от приватизации ОПЗ сегодня зависит гораздо больше, чем будущее одного предприятия.

«Фактически это станет тестом на доверие всей системе крупной приватизации в Украине», — подчеркнул Колот.

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В то же время он подтвердил, что компания АГТ примет участие в приватизационном конкурсе.

«Почти год назад мы уже проходили этот путь и, несмотря на все предусмотренные процедуры, так и не получили возможности принять участие в конкурсе. Хотелось бы верить, что на этот раз у всех потенциальных инвесторов будет действительно равный доступ к процедуре», — отметил он.

По словам Колота, компания АГТ четко видит возобновление работы предприятия, возврат производства, трудового коллектива и развитие экспортных направлений и готова реализовать его в случае победы в открытом и конкурентном аукционе.

Стартовая цена ОПЗ составит 4,3 млрд. грн. Предыдущий конкурс, который был запланирован в ноябре 2025, не состоялся из-за якобы отсутствия участников. Компания АГТ отмечала создание искусственных препятствий для ее участия в приватизации ОПЗ в 2025.

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