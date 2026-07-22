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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Появились указы об увольнении Сырского и назначении Драпатого: кого еще заменил президент

В высшем военном командовании Украины официально произошли знаковые перестановки.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля официально подписал указы об изменении высшего военного руководства государства — главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба.

Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Так, Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главкома ВСУ.

«Уволить Сырского Александра Станиславовича с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины», — говорится в тексте указа.

Еще одним своим указом президент уволил Михаила Драпатого с должности командующего объединенными силами, а другим — назначил его главнокомандующим ВСУ.

Андрей Гнатов был официально уволен с должности начальника Генерального штаба ВСУ, а вместо него на эту должность глава государства назначил Игоря Скибюка.

Напомним, 21 июля Зеленский объявил об отставке Сырского с должности главкома ВСУ и назначении вместо него Драпатого. Новоназначенный главнокомандующий поблагодарил президента за доверие и Силы обороны за новый этап службы, назвав служение Украине во время войны абсолютной ответственностью. Также Драпатый пообещал работать сосредоточенно и с уважением к защитникам.

Уже 22 июля глава государства объявил, что Генеральный штаб ВСУ вместо Гнатова возглавит Скибюк. Зеленский отметил важность слаженной работы армии и сообщил, что вместе с новым руководством были определены дальнейшие шаги для служения Сырского и Гнатова в защите государства.

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Дата публикации
Количество просмотров
155
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