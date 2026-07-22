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Появились указы об увольнении Сырского и назначении Драпатого: кого еще заменил президент
В высшем военном командовании Украины официально произошли знаковые перестановки.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 июля официально подписал указы об изменении высшего военного руководства государства — главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба.
Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.
Так, Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главкома ВСУ.
«Уволить Сырского Александра Станиславовича с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины», — говорится в тексте указа.
Еще одним своим указом президент уволил Михаила Драпатого с должности командующего объединенными силами, а другим — назначил его главнокомандующим ВСУ.
Андрей Гнатов был официально уволен с должности начальника Генерального штаба ВСУ, а вместо него на эту должность глава государства назначил Игоря Скибюка.
Напомним, 21 июля Зеленский объявил об отставке Сырского с должности главкома ВСУ и назначении вместо него Драпатого. Новоназначенный главнокомандующий поблагодарил президента за доверие и Силы обороны за новый этап службы, назвав служение Украине во время войны абсолютной ответственностью. Также Драпатый пообещал работать сосредоточенно и с уважением к защитникам.
Уже 22 июля глава государства объявил, что Генеральный штаб ВСУ вместо Гнатова возглавит Скибюк. Зеленский отметил важность слаженной работы армии и сообщил, что вместе с новым руководством были определены дальнейшие шаги для служения Сырского и Гнатова в защите государства.