Российская разведка массово взламывает IP-камеры: что отслеживает Кремль

Камеры видеонаблюдения / © ТСН.ua

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Российские спецслужбы используют незащищенные IP-камеры, подключенные к Интернету, для слежения за маршрутами поставок оружия в Украину, а также за передвижением военной техники и украинских военнослужащих.

Об этом сообщает издание Cyber Security News со ссылкой на анализ нидерландской разведслужбы AIVD и компании Censys.

По данным исследователей, целью кампании стали камеры в Нидерландах, других странах ЕС и НАТО, а также в Украине. Для сбора разведывательных данных российские операторы не используют новое вредоносное программное обеспечение, а получают доступ к плохо защищенным или давно не обновляемым IP-камерам.

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«Устройство, установленное для обеспечения базовой безопасности, может стать источником военной разведки, если оно остается открытым в интернете», — отмечает издание.

За чем следит Россия

По информации Cyber Security News, российские спецслужбы анализируют видеопотоки, чтобы определять типы транспортных средств, маршруты передвижения колонн, графики поставок и особенности работы объектов, оказывающих поддержку Украине.

Аналитики отмечают, что даже камера на автозаправочной станции, возле склада или придорожного заведения может предоставить ценную информацию о логистике военной помощи.

Кроме того, Censys отмечает, что искусственный интеллект может помогать объединять данные со множества камер в единую картину передвижений техники и расположения военных объектов.

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Тысячи камер потенциально уязвимы

По оценкам исследователей, только в Нидерландах более 45 тысяч камер остаются непосредственно доступными через общедоступный Интернет. Почти две тысячи связанных с ними хостов имеют непропатченные уязвимости, а более 500 сервисов камер используют программное обеспечение с известными критическими недочетами.

В целом в странах ЕС, НАТО и Украине было выявлено более 87 тысяч потенциально уязвимых камер, из которых более 4 тысяч находятся в Украине.

По мнению экспертов, проблема заключается прежде всего в устаревшем программном обеспечении, отсутствии обновлений и прямом доступе камер к сети Интернет.

Что нужно для защиты

Cyber Security News отмечает, что организациям рекомендуется в первую очередь провести инвентаризацию всех камер, отключить их от прямого доступа из Интернета, установить актуальные обновления, заменить оборудование, которое больше не поддерживается производителями, использовать надежные учетные данные и изолировать системы видеонаблюдения от корпоративных сетей.

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Эксперты также рекомендуют оценить, какую именно территорию охватывает каждая камера, ведь даже обычный видеопоток может непреднамеренно раскрыть маршруты транспорта, зоны погрузки, графики работы или другие данные, представляющие разведывательную ценность.

В издании отмечается, что современные системы физической безопасности фактически стали еще одним элементом киберпространства и поэтому требуют такого же уровня защиты, как серверы или другие критически важные информационные системы.

Напомним, что США и европейские спецслужбы предупреждают: в ближайшие месяцы Россия готовит военные провокации против Польши и стран Балтии.

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