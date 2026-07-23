Мужчина вслепую купил дом за $525 тысяч: находка внутри заставила вызвать полицию

Дом (иллюстративное фото) / © www.freepik.com/free-photo

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Американец Эдвард Марчион приобрел на аукционе дом в штате Коннектикут, не оглядывая его изнутри. Когда новый владелец впервые зашел в дом, он обнаружил там скелетированные останки трех человек.

Как пишет The Wall Street Journal, дом с четырьмя спальнями в городе Берлингтон обошелся покупателю в 525 тысяч долларов. Недвижимость с земельным участком площадью в два акра, джакузи и патио оценивали примерно в 650 тысяч долларов.

Одним из условий аукциона было приобретение дома без предварительного внутреннего досмотра и в состоянии «как есть». После торгов недвижимость продали Марчиону в июне.

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Во время первого посещения дома мужчина нашел останки и вызвал полицию.

"Новый покупатель, купивший дом в состоянии "как есть" на аукционе залогового имущества, обнаружил в нем скелетированные останки трех человек", - сообщила полиция штата Коннектикут.

Двух погибших идентифицировали как Салли Энн Кэш и его сына Брайана. Личность третьего человека пока не установили. Судебно-медицинские эксперты проводят ДНК-исследования.

Причины смерти и время, в течение которого тела находились в доме, пока неизвестны. В полиции заявили, что признаков криминального характера произошедшего пока не обнаружили. Стражи порядка также заверили, что угрозы для местных жителей нет.

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После обнаружения останков в дом вызвали пожарных, чтобы проверить помещение на наличие угарного газа. Результаты проверки оказались отрицательными.

По документам, Салли Энн Кэш и ее муж Пол приобрели дом в 2019 году. Процедуру взыскания недвижимости начали в августе 2025-го после просрочки платежей по ипотеке.

Государственный маршал, пытавшийся передать владельцам судебные документы, рассказал, что подъезд к дому был почти полностью заросший. По его словам, сосед сообщил, что не видел хозяев уже несколько лет.

Местный житель Мэтт Тернер выразил удивление, что перед продажей дом никто не осмотрел.

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"Казалось бы, кто-то должен зайти внутрь и по крайней мере убедиться, что там нет тел", - сказал он.

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