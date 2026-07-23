Чоловік наосліп купив будинок за $525 тисяч: знахідка всередині змусила викликати поліцію

Дім (ілюстративне фото) / © www.freepik.com/free-photo

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Американець Едвард Марчіон придбав на аукціоні будинок у штаті Коннектикут, не оглядаючи його зсередини. Коли новий власник уперше зайшов до помешкання, він виявив там скелетовані останки трьох людей.

Як пише The Wall Street Journal, будинок із чотирма спальнями у місті Берлінгтон обійшовся покупцеві у 525 тисяч доларів. Нерухомість із земельною ділянкою площею два акри, джакузі та патіо оцінювали приблизно у 650 тисяч доларів.

Однією з умов аукціону було придбання будинку без попереднього внутрішнього огляду та у стані «як є». Після торгів нерухомість продали Марчіону в червні.

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Під час першого відвідування будинку чоловік знайшов останки та викликав поліцію.

«Новий покупець, який придбав будинок у стані “як є” на аукціоні заставного майна, виявив у ньому скелетовані останки трьох людей», — повідомила поліція штату Коннектикут.

Двох загиблих ідентифікували як Саллі Енн Кеш та її сина Браяна. Особу третьої людини поки не встановили. Судово-медичні експерти проводять ДНК-дослідження.

Причини смерті та час, протягом якого тіла перебували в будинку, наразі невідомі. У поліції заявили, що ознак кримінального характеру події поки не виявили. Правоохоронці також запевнили, що загрози для місцевих жителів немає.

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Після виявлення останків до будинку викликали пожежників, щоб перевірити приміщення на наявність чадного газу. Результати перевірки виявилися негативними.

За документами, Саллі Енн Кеш та її чоловік Пол придбали будинок 2019 року. Процедуру стягнення нерухомості розпочали у серпні 2025-го після прострочення платежів за іпотекою.

Державний маршал, який намагався передати власникам судові документи, розповів, що під’їзд до будинку був майже повністю зарослий. За його словами, сусід повідомив, що не бачив господарів уже кілька років.

Місцевий житель Метт Тернер висловив здивування, що перед продажем будинок ніхто не оглянув.

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«Здавалося б, хтось мав зайти всередину і принаймні переконатися, що там немає тіл», — сказав він.

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