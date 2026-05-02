Криниця прямо у вітальні: у Карпатах продають диво-будинок, який схожий на лабіринт

У мережі завірусилося відео незвичайного будинку в селі Мигове. Криниця розташована просто посеред хати, а планування нагадує справжній лабіринт.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Будинок з криницею у кімнаті. Скриншот з відео

У Карпатах продається будинок, де криниця розташована прямо у кімнаті. Сама ж хата нагадує лабіринт із кімнат.

Відео у соцмережах опублікував користувач з ніком andriy__gushul.

Криниця у будинку здивувала українців

Будинок розташований у селі Мигове Чернівецької області. Також там є відомий в Україні гірськолижний курорт.

У ролику автор демонструє двоповерхову оселю, де є все для комфортного життя: простора кухня, традиційна піч, ванна кімната з усіма комунікаціями, камін та великий зал для відпочинку. Проте саме криниця у приміщенні стала головною «родзинкою», яка викликала палкі дискусії.

Глядачі в коментарях жартують, що з такою кількістю переходів, спалень та додаткових залів у будинку можна легко загубитися. Дехто навіть назвав дім «карпатським лабіринтом».

Що всередині та навколо?

Будинок ідеально підходить як для постійного проживання, так і для туристичного бізнесу:

  • Площа ділянки: 60 соток мальовничої гірської землі.

  • Планування: велика кількість кімнат, гардеробна на другому поверсі, спальні та балкон із панорамним краєвидом на Карпати.

  • Також є велика пивниця для зберігання запасів.

  • Будинок розташований лише за 1 кілометр до лижної траси.

Реакція українців на будинок

Відео зібрало тисячі переглядів, а в коментарях пишуть:

  • «Це щоб за водою вночі в трусах на вулицю не бігати?»

  • «Планування — вогонь, можна грати в схованки тижнями».

  • «Цікаво, як там з вологістю через ту криницю?»

  • «Криниця біля пивниці — правильне рішення. На ранок спрагу буде чим затушити»

Нагадаємо, українці здивували покупкою житла в Італії.

