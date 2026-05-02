Криниця прямо у вітальні: у Карпатах продають диво-будинок, який схожий на лабіринт
У мережі завірусилося відео незвичайного будинку в селі Мигове. Криниця розташована просто посеред хати, а планування нагадує справжній лабіринт.
У Карпатах продається будинок, де криниця розташована прямо у кімнаті. Сама ж хата нагадує лабіринт із кімнат.
Відео у соцмережах опублікував користувач з ніком andriy__gushul.
Криниця у будинку здивувала українців
Будинок розташований у селі Мигове Чернівецької області. Також там є відомий в Україні гірськолижний курорт.
У ролику автор демонструє двоповерхову оселю, де є все для комфортного життя: простора кухня, традиційна піч, ванна кімната з усіма комунікаціями, камін та великий зал для відпочинку. Проте саме криниця у приміщенні стала головною «родзинкою», яка викликала палкі дискусії.
Глядачі в коментарях жартують, що з такою кількістю переходів, спалень та додаткових залів у будинку можна легко загубитися. Дехто навіть назвав дім «карпатським лабіринтом».
Що всередині та навколо?
Будинок ідеально підходить як для постійного проживання, так і для туристичного бізнесу:
Площа ділянки: 60 соток мальовничої гірської землі.
Планування: велика кількість кімнат, гардеробна на другому поверсі, спальні та балкон із панорамним краєвидом на Карпати.
Також є велика пивниця для зберігання запасів.
Будинок розташований лише за 1 кілометр до лижної траси.
Реакція українців на будинок
Відео зібрало тисячі переглядів, а в коментарях пишуть:
«Це щоб за водою вночі в трусах на вулицю не бігати?»
«Планування — вогонь, можна грати в схованки тижнями».
«Цікаво, як там з вологістю через ту криницю?»
«Криниця біля пивниці — правильне рішення. На ранок спрагу буде чим затушити»
Нагадаємо, українці здивували покупкою житла в Італії.