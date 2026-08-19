Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 серпня

Місяць / © Credits

Реклама

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Реклама

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 20 серпня?

Реклама

Місяць розповідає

День, коли сили зла стають особливо впливовими і намагаються підкорити собі людей. Часто їм це вдається навіть щодо найбільш спокійних, доброзичливих і миролюбних особистостей, які несподівано починають виявляти невластиві їм негативні риси.

Місяць рекомендує

Цей день сприятливий для того, щоб довести до кінця розпочаті раніше, але залишені незавершеними справи — саме зараз настав час розв’язати це питання, допрацювавши та завершивши їх. Не варто брати близько до серця сни цієї ночі, якими б неприємними — і навіть настрашливими — вони не були: до реального стану справ вони не мають жодного стосунку,

Місяць застерігає

Не можна бути необережним у жодному випадку, дотримуючись обережності навіть під час переходу вулиці, не кажучи вже про більш серйозні життєві ситуації. Небажано спілкуватися з незнайомими людьми — невідомо, хто може ховатися під маскою симпатичної та привабливої людини. Також дуже важливо уникати сварок і конфліктів — їхні наслідки передбачити неможливо.

Читайте також:

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів