Известная украинская актриса со слезами на глазах сообщила о смерти мамы

Лариса Руснак / © скриншот с видео

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Известная украинская актриса Лариса Руснак, которая ранее шокировала страшным прогнозом врача, сообщила о смерти мамы.

Близкого человека артистки не стало 12 сентября в возрасте 83 лет. Лариса Руснак в интервью «РБК-Украина» признается, что хоть у нее и были сложные отношения с мамой, однако потеря дается ей очень тяжело. Актриса говорит, что сейчас больше всего бы чего хотела, это сказать маме, как она ее любит.

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Когда Лариса Руснак рассказывала о потере близкого человека, то не могла сдержать слез. Знаменитость признается, что обращается к специалистам, которые помагают ей прорабатывать внутренние травмы.

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Лариса Руснак / © скриншот с видео

«У меня были сложные отношения с мамой. Когда мама ушла, это очень тяжело. Мама вот-вот ушла, 12 числа. Почему произошел такой переворот. Я маму так люблю! Я ей это говорила, но мне нужно было преодолевать, переходить через какие-то препятствия. Я это не могла себе объяснить, а сейчас оно проясняется, когда уже мамы нет. Она столько сделала для меня, столько старалась. Я бы ей сейчас хотела сказать, что я ее люблю», — поделилась артистка.

Напомним, недавно стало известно, что умерла народная артистка Украины Галина Яблонская. Актрисы не стало 14 сентября в возрасте 98 лет. В последние годы своей жизни артистка страдала от тяжелой болезни.

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