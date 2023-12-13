Ексцентричний мільйонер помер після багаторічного самітництва

Чоловік, який зірвав джекпот, прожив більшу частину свого життя на самоті.

Переможець лотереї, який зірвав джекпот в 11 мільйонів фунтів стерлінгів, помер після багатьох років життя майже повної ізоляції, як самітник.

Про це пише Daily Record.

1995 року Пол Меддісон, колишній керівник фірми з виробництва подвійних склінь, виграв разом зі своїм партнером колосальні 22 590 829 фунтів стерлінгів. Виграш чоловіки поділили порівну.

Після своєї перемоги Пол, який помер у віці 73 років у Перті 28 листопада, жив ізольованим життям.

Пол Меддісон з партнером / Фото: Newsflash

Його смерть, нещодавно підтверджена Королівським управлінням та податковою службою прокурора, настала лише через декілька місяців після смерті його 62-річної дружини Евелін Меддісон.

Родом з Гастінгса, Східний Сассекс, Пол переїхав до Перта і вів спокійніший спосіб життя, поки через декілька місяців його тодішня дружина Рут не пішла від нього до іншого чоловіка.

Потім Меддісон переїхав до котеджу Lettertabor Lodge з шістьма спальнями і найняв майбутню дружину Евелін Макгілліварі для прибирання.

Пол Меддісон з дружиною / Фото: Newsflash

Пара одружилася на пляжі на Маврикії у День святого Валентина 1997 року.

Пізніше він і Евелін переїхали до Робгілл-Тавера в Дамфрісі, де вели "затворницький" спосіб життя, і, як повідомляється, їхні сусіди ніколи їх не бачили.

Камери відеоспостереження, ворота з дистанційним керуванням та домофон для перевірки відвідувачів були встановлені Полом одразу після їхнього прибуття на територію вартістю 650 000 фунтів стерлінгів.

Читайте провідні новини дня:

До 2008 року пара вирішила зменшити площу свого будинку та виставила замок на продаж за 2,8 мільйона фунтів стерлінгів. Вони разом повернулися до районів Перта та Кінросса.

Евелін померла на початку цього року після тяжкої хвороби. Пол пережив її всього на декілька місяців.

Нагадаємо, жінка помочилася просто посеред ресторану на очах у шокованих відвідувачів. Її зняли на камеру.

Читайте також: