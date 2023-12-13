Эксцентричный миллионер умер после многолетнего затворничества

Победитель лотереи, сорвавший джекпот в 11 миллионов фунтов стерлингов, умер после многих лет жизни почти полной изоляции, как отшельник.

Об этом пишет Daily Record.

В 1995 году Пол Мэддисон, бывший руководитель фирмы по производству двойных остеклений, выиграл вместе со своим партнером колоссальные 22 590 829 фунтов стерлингов. Выигрыш мужчины поделили поровну.

После своей победы Пол, умерший в возрасте 73 лет в Перте 28 ноября, жил изолированной жизнью.

Пол Мэддисон с партнером / Фото: Newsflash

Его смерть, недавно подтвержденная Королевским управлением и налоговой службой прокурора, наступила лишь спустя несколько месяцев после смерти его 62-летней супруги Эвелин Мэддисон.

Родом из Гастингса, Восточный Сассекс, Пол переехал в Перт и вел более спокойный образ жизни, пока через несколько месяцев его тогдашняя жена Рут не ушла от него к другому мужчине.

Затем Мэддисон переехал в коттедж Lettertabor Lodge с шестью спальнями и нанял будущую жену Эвелин МакГилливари для уборки.

Пол Мэддисон с женой / Фото: Newsflash

Пара поженилась на пляже на Маврикии в День святого Валентина в 1997 году.

Позже он и Эвелин переехали в Робгилл-Тауер в Дамфрисе, где вели "затворнический" образ жизни, и, как сообщается, их соседи никогда их не видели.

Камеры видеонаблюдения, ворота с дистанционным управлением и домофон для проверки посетителей были установлены Полом сразу же после их прибытия на территорию стоимостью 650 000 фунтов стерлингов.

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К 2008 году пара решила снизить площадь своего дома и выставила замок на продажу за 2,8 миллиона фунтов стерлингов. Они вместе вернулись в районы Перта и Кинросса.

Эвелин умерла в начале этого года после тяжелой болезни. Пол пережил ее всего на несколько месяцев.

Напомним, женщина помочилась прямо посреди ресторана на глазах у шокированных посетителей. Ее сняли на камеру.

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